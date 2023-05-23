Demir-çelik sektörü nisanda yüzde 41’lik düşüş kaydetti

Türkiye’nin nisan ayı ihracatı yüzde 17,2 düşüşle 19,3 milyar dolar oldu. Talepteki durgunluğun etkisiyle 27 ihracatçı sektörün 21’inde düşüş görüldü. Demir-çelik sektörlerinin ihracatı da emtia fiyatlarının gerilemesi, yüksek enerji fiyatları ve kurun uzun süredir enflasyonun gerisinde kalması gibi nedenlerle düşmeye devam etti.

Çelik ihracatı yüzde 61,2 düştü

Demir ve demir dışı metaller sektörü nisan ayında yüzde 33,4’lük düşüşle 997 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 46,8’lik azalışla 1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 5,2 pay alırken, çelik ise yüzde 5,5 paya sahip oldu. İki sektör, yaşadığı düşüşlere rağmen Türkiye’nin nisan ayı ihracatının yüzde 10,7’lik kısmını üstlendi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) ise nisan ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9’luk azalış göstererek 63 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 61,2’lik düşüşle 109 milyon dolar oldu.

Yılın ikinci yarısının pozitif geçeceğini düşünüyoruz

Türkiye ihracatının pandemiden sonraki en büyük düşüşü yaşadığını kaydeden ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şu açıklamaları yaptı: “Küresel talepte bir daralma söz konusu. Ülke ihracatımızın miktar bazındaki düşüşü de bunu açıklıyor. Yüksek enerji fiyatlarının etkisi de talebi etkileyen diğer bir faktör. Demir-çelik sektörü enerji girdisinin en yoğun olduğu sektör. Sektörümüzde nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 45, değerde yüzde 41’lik düşüş var. Elbirliği ile bu kayıpları telafi etmeye odaklanmalıyız. Öncelikle enerjide ithalata bağımlılığımızı azaltacak çözümleri bir an önce devreye almamız gerekiyor. Bu noktada, yenilenebilir enerji yatırımları desteklenmeli, gerekli finansman için uygun koşullar sağlanmalı. Her şeye rağmen yılın ikinci yarısının ilk yarıya göre daha pozitif geçeceğini düşünüyoruz. Ertelenen taleplerin gelmesi kapasitelerin artmasını, bu da sanayi üretiminin canlanmasını sağlayacaktır. Fiyatta rekabetçi şartların oluşmasıyla beraber ihracatta daha pozitif rakamlar elde edeceğimize inanıyorum.”

Nisan ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında en başarılı ülke 206,8 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 110 milyon dolar ile İsrail, 104,6 milyon dolar ile İtalya izledi. ADMİB’in ihracatında ise Irak’ın 13,6 milyon ile ilk sırada olduğu görüldü. Bu ülkeyi 13,3 milyon dolarla Mısır ve 12,1 milyon dolarla Romanya takip etti. Romanya’ya yapılan ihracatta yüzde 199 artış kaydedildi.