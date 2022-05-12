AB, Türkiye'den galvanizli sac ithalatına vergi getirdi

Erkan ÇAKAN

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’den ithal ettiği galvanizli çelik ürünlerine yüzde 8 ila yüzde 11 arasında anti-damping vergisi getirdi. AB, Türkiye’den 2 milyar dolar değerinde yıllık 1,6 milyon ton galvanizli çelik ithal ediyor. Sektör temsilcileri, galvanizli sac ihracatına getirilen anti-damping vergilerinin Türk ürünlerinin rekabet gücünü zayıfl atacağını ve ihracatını ciddi ölçüde etkileyeceğini belirtiyor.

AB’nin kararı, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine yapılan ön soruşturma sonrasında alındı. Türkiye’den AB ülkelerine 10’a yakın firma galvanizli sac ihraç ediyor. Anti-damping kararı, firmalara göre farklı oranlarda uygulanacak. Bu oranlar yüzde 8 ile 11 arasında değişiyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye’nin toplam galvanizli ürün ihracatı içerisinde AB ülkelerinin payının yüzde 56 olduğu belirtiliyor. Türkiye AB’ye 2 milyar dolar tutarında 1,6 milyon ton galvanizli sac ihraç ediyor. Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin yanısıra Rusya menşeli galvanizli sac ürünlerine de yüzde 10 ile 37 aralığında nihai anti-damping önlemleri uygulanmasını kararlaştırdı.

Gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, “Karardan ihracatımız ciddi biçimde etkilenecek. Ayrıca rekabet ettiğimiz ülkelere karşı da zorlanacağız. Vietnam, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkelerle rekabet etme gücümüzü kaybedeceğiz” dedi.

Anti-damping kararı misilleme mi?

Komisyon’un kararının, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 29 Nisan 2022 tarihinde aldığı, “AB’nin koruma tedbiri uygulamasının, DTÖ kurallarına uygun olmadığı” yönündeki kararı ile aynı zamanlarda açıklanmış olması dikkat çekti. Sektör temsilcileri, AB’nin kararının DTÖ kararının hemen ardından alınmasını “misilleme” olarak değerlendirdi. Soruşturmanın ilk olarak Haziran 2021’de, AB’li üreticilerin başvurusu üzerine başlatıldığı ve Avrupa Komisyonu’nun, soruşturmanın teknik olarak karmaşık olması ve soruşturmanın sonuçlarını belirlemek için zaman gerekeceği için ocak ayında geçici vergi uygulamasını atlama kararı aldığı belirtiliyor. Anti-damping kararının ne zaman uygulanacağı henüz açıklanmadı.