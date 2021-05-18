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ABD'de haftalık çelik üretimi yüzde 1,4 arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda yüzde 1,4 arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Demir ve Çelik Enstitüsünün(AISI) açıkladığı verilere göre, ham  çelik üretimi 15 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,4 artışla 1 milyon 799 bin ton oldu.

Üretim geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 47,1 yükseldi. Çelik  üreticileri yüzde 79,2 kapasite ile çalıştılar.

Yılbaşından bu yana üretim yüzde 7,3 artışla 33 milyon 888 bin ton  olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana kapasite kullanımı ise yüzde 77,5 oldu.