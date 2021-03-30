ABD'nin çelik üretimi haftalık yüzde 0,4 arttı
ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.
Foreks
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ABD Demir ve Çelik Enstitüsünün (AISI) açıkladığı verilere göre, ham çelik üretimi 27 Mart ile sona eren haftada yüzde 0,4 artışla 1 milyon 760 bin ton oldu.
Üretim geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 1,1 yükseldi. Çelik üreticileri yüzde 77,6 kapasite ile çalıştılar.
Yılbaşından bu yana üretim yüzde 5,6 düşüşle 21 milyon 386 bin ton olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana kapasite kullanımı ise yüzde 76,8 oldu.