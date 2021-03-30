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  3. ABD'nin çelik üretimi haftalık yüzde 0,4 arttı
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ABD'nin çelik üretimi haftalık yüzde 0,4 arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

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ABD Demir ve Çelik Enstitüsünün (AISI) açıkladığı verilere göre, ham  çelik üretimi 27 Mart ile sona eren haftada yüzde 0,4 artışla 1 milyon 760 bin ton oldu.

Üretim geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 1,1 yükseldi. Çelik  üreticileri yüzde 77,6 kapasite ile çalıştılar.

Yılbaşından bu yana üretim yüzde 5,6 düşüşle 21 milyon 386 bin ton  olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana kapasite kullanımı ise yüzde 76,8 oldu.