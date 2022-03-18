AB'nin kota düzenlemesi Türk çeliğine talebi artıracak

Erkan ÇAKAN

Rusya-Ukrayna savaşının çelik sektörüne etkileri derinleşiyor. İki ülkeden sevkiyatlarda sıkıntılar yaşanırken, ani yükselen hammadde fiyatları ise piyasada fiyat belirlemeyi zorlaştırıyor. Savaş, AB’li çelikçileri ise çok daha fazla etkiledi. Birçok firma artan enerji maliyetlerinden dolayı üretimi durdurmak zorunda kaldı. Son günlerde ise Avrupa Komisyonu’nun Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rusya ve Belarus’tan çelik ithalatını yasaklaması arz tarafında sıkıntılara yol açtı.

AB, bunun için kotalarda düzenlemeye giderek, ülkelerin çelik ihracat payını artırdı. Nisan-Haziran kota dönemi için Komisyon Rusya’nın sıcak sac, inşaat demiri, filmaşin, kutu profil ve geniş kaynaklı boru ürünlerinde toplam 600 bin ton olan kotasını diğer ülkelere paylaştı. Belarus’un yaklaşık 80 bin ton olan ürün kotası da diğer ülkelere dağıtıldı. Kota düzenlenmesinin Türkiye’ye olumlu yansıyacağını belirten sektör yetkilileri, “Bu durumda AB’ye çelik ihracatı daha artacak. Korumacılık önlemlerinin kaldırılmasına kadar sürecin devam edeceği de öngörülüyor. Ayrıca AB’de yaşanan arz sıkıntısının AB’nin ABD’ye ihracatını da azaltacak. ABD pazarına ihracatımız daha da artacak” dedi.

"Hammaddeye erişimimiz kolaylaşacak"

Çelik sektöründeki son gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendiren Çelik İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, “AB’de şu anda enerji sıkıntısı ve maliyetleri maksimum seviyede bu da çelik üretimini neredeyse imkansız kılıyor. Rusya ve Belarus’tan çelik ithalatının yasaklanması ve kotalarda düzenlemeye gidilmesi çelik sektörünü olumlu etkileyecek. Çünkü AB, hammadde açısından en önemli kaynak. Orada üretimin gerilemesi ve arz sıkıntısı bizim hammaddeye erişmemizi kolaylaştırır ve ucuz üretim imkanı sağlar. Bu durum kotaların kaldırılmasına kadar gidebilir.

Ayrıca AB’nin ABD’ye ihracatını da azaltacak bu durum bize pazar açacak özellikle ABD pazarına ihracatımız daha da artacak” dedi.

Tedarikte Türkiye, Güney Kore, Hindistan öne çıkacak

Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk ise, savaşın küresel çelik tedariğinde sıkıntılara yol açtığını, ancak bazı ülkelerin tedarik noktasında öne çıkacağını belirtti. Göktürk, “Türkiye, Güney Kore, Hindistan öne çıkacak ülkeler olacak. Türkiye konumuyla AB pazarında kritik bir rol oynayacak. Özellikle kotaların kaldırılması ya da yeniden değerlendirilmesi söz konusu olacak” diye konuştu.

Türkiye çıkışlı çeliğe talep artacak

Rusya’nın dünyanın 5. büyük çelik üreticisi ve ikinci büyük çelik ihracatçısı olduğunu dile getiren Dalbeler, “Rusya ve Ukrayna, dünya ihracat piyasasında yüzde 15’lik bir paya sahip. Bu payın ortadan bir anda kalkması sıkıntıları beraberinde getirir” diye konuştu. Batılı ülkelerin Rus oligarklara yaptırım uygulamasının dünya çelik üretimini olumsuz etkilediğini ifade eden Dalbeler, “Özellikle oligarkların içinde çelik üretiminde dünyanın önde gelen firmalarının sahipleri yer alıyor. Bu yaptırımlar dünya çelik üretimini de olumsuz etkiliyor. Ancak Türk çelik sektörü bu durumu lehine çevirebilir. AB ve ABD’nin çelik tedariğinde alternatif ülke olabiliriz. Savaş kısa sürse de Rusya çıkışlı çeliğe yönelik ambargoların devam edecek olması, Türkiye çıkışlı çeliğe talebi artıracak” diye konuştu.