ArcelorMittal çelik talebinde artış bekliyor

Dünyanın en büyük çelik üretim şirketi Arcelormittal, bu yıl küresel çelik talebinin yüzde 4,5-5,5 arasında büyümesini bekliyor. Şirket, düşük stoklar, kapasite kullanımının artması ve çeliğin sağlıklı yayılmasının talebi artırmasını beklediğini bildirdi.



İlk çeyrek bilançosunu açıklayan şirket, ayrıca bu yıl Çin dışında büyümenin, Hindistan'ın güçlü toparlanmasıyla yüzde 8,5-9,5 arasında olmasını öngördüklerini ifade etti.



Şirket, 2020'de 38,2 milyon ton olan demir cevheri sevkiyatının bu yıl 39 milyon ton civarında olmasını bekliyor.