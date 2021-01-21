Avustralya kasırga nedeniyle ihracat terminalini tahliye ediyor
Avustralya'da demir cevheri ihracat terminali kasırga nedeniyle tahliyeye başladı.
Avustralya'da ana demir cevheri ihracat terminali olası kasırgaya karşı hazırlık yapmaya başladı.
Meteorolojinin kasırganın batı kıyılarını vurma tehlikesine karşılık demir cevheri ihracat limanından gemilerin tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.
Pilbara Liman İşletmeleri, Port Hedland'da demirleme yerinden büyük gemilerin dün geç saatlerde tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.
Limanı BHP Group, Fortescue Metals Group Ltd ve Gina Rinehart'ın Roy Hill şirketleri demir cevheri sevkiyatında kullanıyor. Rio Tinto ise yakınındaki Sampier limanını kullanıyor.