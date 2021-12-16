“Çelik boruda gümrük vergisi askıya alınsın”

Erkan ÇAKAN

Çelik boru sektörü üretim kapasitesi yaklaşık 8 milyon ton ve toplam üretim ise 4.5 milyon tonun üzerinde. Değer olarak yaklaşık 5 milyar dolara ulaşan sektör, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Ürün yelpazesini genişletmeye ve daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik adımlar atan çelik boru sektörü, son dönemde tedarik sorunu yaşıyor. Çelik sıcak rulo sac fiyatlarının artması ve kurdaki yükseliş bunu tetikliyor. Konuyla ilgili DÜNYA’YA açıklamalarda bulunan Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) Genel Sekreteri Mehmet Zeren, “İç piyasada çelik üretiminde arzın, talebi şu an için karşılamadığını görüyoruz. Beklentimiz arz talep dengesizliği ortadan kalkıncaya kadar gümrük vergilerinin yeniden gözden geçirilmesi yönünde. Sektörümüz, ürün yelpazesini genişletme ve daha yüksek katma değerli ürünlerin üretimine yönelik gerçekleştirdiği yatırımlarla ihracatını önemli ölçüde artırma potansiyeline ve kapasitesine sahip. Şu andaki durumda ise yassı çelik ürünlerini dünya piyasa fiyatlarından temin edemiyoruz. Çelik boru üretiminde kullanılan sıcak hadde yassı çelik ürünleri için ithalatta uygulanan yüzde 9 (bazı ürünlerde yüzde 6) gümrük vergisi, iç piyasada hammadde fiyatlarının artmasına yol açıyor. Bu durum aynı zamanda üyelerimizin rekabet gücünü azaltıyor ve ihracatımızı daha fazla artırmamızın önünde bir engel teşkil ediyor” dedi.

Sektör, lider konumunu korumak istiyor

İnşaat, otomotiv, mobilya, enerji sektörü gibi hayatın akışını sağlayan kritik alanlarda hizmet sağlayan çelik boru sanayi, üretimde Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor. Üretim ve ihracatta sektörün hedef büyüttüğünü belirten, Zeren, “ÇEBİD olarak hedefimiz lider konumumuzu korumak. Bu noktada sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda bazı adımlar atılmalı. Bu çerçevede bazı ülkeler hem iç piyasasını koruyor hem de ithalat vergisini geçici olarak düşürüyor. Örneğin Brezilya geçtiğimiz günlerde, pandeminin ulusal ekonomideki etkilerini hafifl etmek amacıyla aldığı ithalat vergilerinin geçici olarak azaltılması kararını açıkladı. Rusya’da benzer bir uygulamayı geçtiğimiz yaz aylarında hayata geçirdi. İç piyasada hammadde fiyatlarını düşürmek ve tedarik sorununu gidermek adına yassı çelik ürünlerinin de içinde yer aldığı bazı çelik ürünlerine ihracat vergisi uygulaması başlattı” dedi.

İlk 11 ayda 1.8 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Gerek ABD, gerekse Avrupa Birliği’nin son yıllardaki koruma duvarlarının yarattığı büyük zorluklara rağmen sektörün ihracatını artırdığını ifade eden Zeren, “Ülke ekonomisine değer katan böylesine önemli bir sektörün ihtiyaçlarının karşılanması en büyük temennimiz. Bu kapsamda sürdürülebilir bir iş ve yatırım ortamının korunması ve geliştirilmesi; çelik boru üreticileri için çok önemli bir ihtiyaç olmaya devam ediyor. Sektörümüz ülke istihdamına da büyük katkı sağlıyor, doğrudan ve dolaylı olarak 50 bin kişiye istihdam sağlıyor” dedi. Pandemi gibi tüm dünyanın etkilendiği, pek çok sektörün tedarik zincirinde önemli sorunlar yaşadığı 2020 yılında dahi sektörümüz 1.9 milyon ton bir diğer deyişle 1.3 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Bu senenin ilk 11 ayında ise ihracat hacmimizi 1.8 milyar dolara çıkardık” diye konuştu.