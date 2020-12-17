Çelik üreticilerinden stok uyarısı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, DÜNYA’nın gündeme getirdiği sac sanayinde yaşanan temin ve termin sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arz ve talep dalgalanmaları sonrasında, ana metal piyasalarında ortaya çıkan fiyat dalgalanmalarının, yurtiçi tüketicileri önümüzdeki birkaç ay için stok yapma arayışına ittiğini belirten Yayan, bu nedenle geçici de olsa piyasada sıkıntının arttığını söyledi.

Hurda olmayınca fiyat arttı

Yayan, “Bu sıkıntının yaşanmasında bizim dahlimiz yok, ama giderilmesi noktasında azami ölçüde çalışıyoruz. Ne bizim üreticilerimiz, ne de tüketiciler satış bağlantısı yapmadan stoka girmesin, bunun altında kalabilir. Çünkü Avrupa’da hurda üretimi olmadığı için fiyatlar arttı. Yarın normal hurda toplanmaya başlandığında, fiyatlar düşecek. 80 dolar civarındaki demir cevheri fiyatları nerdeyse yüzde 100’ün üzerinde bir artışla 170 dolar, 270 dolar olan hurda fiyatları ise yüzde 50’nin üzerinde artışla 420 dolar seviyesine ulaştı. Fiyatların artacağı endişesi ile stoka yönelmenin, fiyatların gevşediği durumlarda, ciddi zararlara yol açabilir” dedi.

“AB'den ürünlerine kota uygulamayın baskısı var”

AB'nin Türkiye’den yapılan ithalata kota uyguladığını, hatırlatan Yayan, ancak Türkiye’nin ithal ettiği çeliklerde vergi ve kota uygulanmaması için baskı yapıldığını iddia etti. Yayan, “Hatta öyle söylemler var ki, çelik işleme ile neden uğraşıyoruz, ithal edelim, onu burada işleyelim, şeklinde. Peki, ABD, AB neden ‘Çelik stratejik sektördür, biz bunu sonuna kadar koruyacağız’ diyor? Onlar için istihdam üretmek, işyerlerini açık tutmak önemliyken, biz nasıl bu kadar lüks tavır içine girebiliyoruz. Türkiye’nin ithalat cenneti olmasını isteyen bir görüş var” dedi.

“Üretemeyeceğimiz ürün yok”

Türkiye’de 18.5 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesi bulunduğunu, 5.5 milyon ton yassı çeliğin ithal edildiğini ifade eden TÇÜD Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, özellikle otomotiv endüstrisi gibi farklı özellikte çeliklerle çalışan sektörlerin talepleri doğrultusunda Türkiye’de özellikli çelik de üretilebileceğinin altını çizdi. İthalatta ısrar edildiğini vurgulayan Yayan, “Marifet iltifata tabidir. Türkiye’de olmayanı da üretebilecek düzeydeyiz. Türk çelik üreticilerinin kapasitesi ve kabiliyeti ithalatı sıfıra yakın seviyeye getirmeye yeterlidir. 200 bin ton ithal edebilirsiniz, talep az olduğu için üretilmeyebilir. Ama 5.5 milyon ton ithalatın bir rasyoneli yok. Avrupa’da yerli kullanım içerisindeki ithalatın payı yüzde 12’yi geçtiği zaman ciddi tepkiler oluşuyor. Bu oran bizde yassı ürünlerde yüzde 48. Bunu daha da genişletmenin, kolaylaştırmayı talep etmenin, zerre kadar mahcup olmadan gündeme getirilecek tek bir yönü var mı? Çelik kullanıcısı sektörlerin, Türkiye’nin çelik üreticileri ile sırt sırta vererek, dayanışma içerisinde olmaları, bu tür dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilenmemek ya da etkiyi en alt seviyede tutabilmek için, yurtdışı tedariki süratle azaltmaları ve yurtiçi üreticiler ile uzun vadeli kontratlar yaparak işbirliğini sürdürmeleri önem taşıyor” açıklamasını yaptı.