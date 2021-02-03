“Çelikteki ralli kısa sürecek”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, çelik fiyatlarında son dönemde yaşanan global rallinin kısa ömürlü olacağı savunarak, çelik fiyatlarının pek çok tesiste üretimin yeniden devreye girmesi ile birlikte 2021 ilk çeyrek sonuna doğru düşmeye başlayacağını öngördü.

Pandeminin tepe yaptığı dönemde çelik üretim kapasitesinin büyük bölümünün atıl kaldığını hatırlatan Fitch, bu üretim kapasitesinin toparlanan talebi ve stok oluşumunu karşılamak için hemen devreye alınamamasının çelik fiyatlarında hızlı bir artışa yol açtığını savundu.

Pandeminin azalttığı talebin etkisi ile global çelik üretim kapasitesinin (Çin hariç) yüzde 30'a varan kısmının atıl kalmasına veya üretimi ciddi oranda azaltmasına yol açtığını belirten Fitch, otomotiv ve beyaz eşya üretiminde toparlanmanın beklenenden daha hızlı olmasının ve inşaat sektörünün sıkı karantina tedbirlerinden beklenenden daha az etkilenmesinin de fiyatlarda hızlı yükselişi beraberinde getirdiğini vurguladı.

"Ancak, biz gelinen bu çelik fiyatı seviyelerinin sürdürülebilir olmasını beklemiyoruz. Çelik haddehaneleri hızla yeniden faaliyete geçmeye başladılar ve Ekim'den bu yana 30 milyon tondan fazla sıcak metal kapasitesi devreye girdi. ABD ve AB'deki atıl tesislerin çoğu mevcut durumda üretime döndü" değerlendirmesini yapan Fitch, bu tesislerde üretimin tam olarak hızlanmasının biraz zaman alacağını ancak çelik fiyatlarının 2021 ilk çeyrek içinde tarihi konjonktürel aralıklarına yakın seviyelere düşmelerini beklediklerini ifade etti.