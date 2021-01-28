"Çin, kütük başta olmak üzere çelik ithalatını artıracak"

ÇİN DEMİR VE ÇELİK BİRLİĞİ:

Çin hükümetinin şirketlere bu yıl daha az çelik üretme çağrısına karşın, Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA)ülkedeki çelik talebinin, istikrarlı makroekonomik politikaların desteğiyle 2021'de hafif yükseleceğini açıkladı. Sektör yetkilileri açığın başta kütük olmak üzere ana çelik ürünleri ithalatında artışla karşılanabileceğinin sinyalini verdi.

CISA Başkan Yardımcısı Qu Xiuli düzenlediği basın toplantısında, Çin'in COVID-19 salgınıyla mücadelede uyguladığı ekonomi politikalarının çelik talebini destekleyeceğini söyledi.

Çin Sanayi Bakanlığı, karbon salımlarını azaltma arzusuyla Çin'in devasa çelik sektörünün 2021'de önceki yıldan daha az ham çelik üretmesini talep etmişti. Çin'de geçen yıl 1,05 milyar ton ham çelik üretilmişti. Ancak CISA Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, bu yılki daha yüksek talebin diğer yollarla karşılanabileceğini söyledi. Luo, "Artan talebin üretimi artırmadan karşılanabilmesi için başta kütük olmak üzere ana çelik ürünleri ithalatını artırabiliriz" dedi.

Luo, hükümetin söz konusu ithalatı teşvik etmek için uygun politikalar devreye almayı planladığını da söyledi.