Çin'de çelik ve demir cevheri vadelileri geriledi
Talep görünümü iyimserliğinin zayıflaması ile Çin’de vadeli çelik ve demir cevheri fiyatları düştü.
Yatırımcıların talep görünümüne yönelik iyimserliklerini zayıflaması sonrası Çin'de vadeli çelik ve demir cevheri fiyatları keskin düştü.
Talep görünümüne yönelik iyimserliğin zayıflamasında Çin'in karbon salınımını azaltmak için çelik üretim kapasitesini düşüreceği endişeleri etkili oldu.
Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevherinin fiyatı bugün yüzde 2,8 düşüşle ton başına 1133,50 yuan (175,11 dolar) seviyesine kadar geriledi. Fiyat dün ton başına 1185 yuana kadar çıkmıştı.
Singapur Borsası'nda da demir cevheri fiyatı yüzde 2 düşüşle ton başına 168,25 dolar seviyesini gördü.