Çin’de çelik ve HRC fiyatları rekor ardından düşüşe devam ediyor

Çin'de inşaat demiri, ve sıcak haddelenmiş rulo (HRC) vadeli işlemleri, geçen hafta çelik fiyatları rekor düzeye çıktıktan sonra üç gün art arda düşmeye devam etti.



Öte yandan Nisan'da rekor düzeyde ham çelik üretim verisi düşüşte etken oldu.



Shanghai kentleri ve Tangshan çelik üretim merkezinden düzenleme kurulları, ayrıca yerel imalathaneleri fiyat ayarlamalarına, hileli anlaşmalara veya diğer düzensizliklere karşı uyardı.



Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli inşaat demiri, yüzde 2,8 düşerek ton başına 5 bin 599 yuandan işlem gördü. Kontrat, geçen çarşamba ton başına 6 bin 683 yuana çıkmıştı.



Sıcak haddelenmiş rulo yüzde 4,4 gerileyerek ton başına 5 bin 992 yuana indi. HRC

Çarşamba günü 6 bin 683 yuanı görmüştü.



Dalian Emtia Borsası'nda eylül vadeli demir cevheri, yüzde 1,2 artarak ton başına 1.201 yuana çıktı.