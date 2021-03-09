Çin'de demir cevheri, 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi
Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri, en büyük çelik üretim kenti Tangshan'ın kirlilik nedeniyle çelik üretimini kısması sonucu, iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, yüzde 4 düşerek ton başına 1.100 yuana (168 dolar) gerileyerek 24 Şubat'tan beri en düşük seviyesini gördü.
Singapur Borsası'nda bir ay vadeli demir cevheri kontratı, yüzde 3,2 düşerek ton başına 162 dolar ile 25 Şubat'tan beri en düşük seviyeye indi.
Analistler, Tangshan'da üretim kısıtlamaları nedeniyle demir cevheri tüketiminin düşeceği endişesi ile Nisan Mayıs ayları boyunca çelik talebinin artacağı beklentilerinin çarpışması sonucu piyasanın güçlü dalgalanma gösterdiğine dikkat çekti.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda, TSİ 06.09'da inşaat demiri yüzde 0,5, sıcak haddelenmiş bobin yüzde 0,3 ve paslanmaz çelik yüzde 1,2 düştü.