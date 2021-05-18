Çin'de demir cevheri fiyatları, güçlü kar ve talep toparlanması ile arttı

Dalian Emtia Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri kontratı, erken saatlerde yüzde 5,5 artarak ton başına 1.256 yuandan (195 dolar) işlem gördü. Kontrat TSİ 05.45'te yüzde 4,6 artışla ton başına 1.246 yuana geriledi.



Analistler, kısa vadede çelik tüketiminin pik sezonda olduğunu, imalathanelerin yüksek kar desteğiyle aktif olarak ürettiğini ve bunun da hammadde fiyatlarını desteklediğini belirtti.



Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli inşaat demiri, yüzde 0,5 artarak ton başına 5.650 yuandan işlem gördü.

2. yarıda demirli metalde fabrika çıkış fiyatlarının düşmesini bekleniyor

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), çelik ve demir cevheri piyasasını dengelemek için önlemler alacaklarını belirterek, ülkede artan fabrika çıkış fiyatlarının ikinci yarıda emtia fiyatlarının temellerine dönmesi ile birlikte düşmesinin beklendiğini açıkladı.



Online brifing veren NDRC sözcüsü Jin Xiandong, pandemi bağlantılı teşvik önlemlerinin son zamanlarda emtia fiyatlarını artırdığını, üretime dönük şirketlerin karlılığını artırdığına dikkat çekti ancak imalatçıların performansına zarar verdiğini belirtti.



Çin'de üretici fiyatlarının üç yılda en hızlı artışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Jin, gelecek birkaç ay içinde üretici fiyatlarının daha da artmasını beklediklerini ancak ikinci yarıda gevşemesini öngördüklerini ifade etti.

Nisanda alüminyum ithalatı aylık yüzde 36 arttı

Çin'de Nisan ayında alüminyum ithalatı, bir önceki aya göre yüzde 36 arttı. Genel Gümrük İdraesi'nin verilerine göre nisanda Çin'in işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ithalatı yıllık olarak da yüzde 165,2 artarak 206 bin 556 ton oldu.



Verilere göre Çin'in nisan ayında boksit ithalatı yıllık yüzde 12,3 düşerek 8,74 milyon tona düştü. Mart ayında boksit ithalatı 10,11 milyon ton olmuştu.