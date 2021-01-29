Çin'de inşaat çeliği, stokların artmasıyla üçüncü haftalık kayıp yolunda
Çin'de inşaat demiri vadeli işlemleri, bugün de düşerek üst üste üçüncü haftalık kayba doğru ilerliyor.
Çin’in inşaat demiri vadeli işlemlerindeki düşüşte inşaat malzemeleri stoklarında görülen yüzde 14'lük artış etkili oldu.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Mayıs vadeli inşaat demiri TSİ 06.30'da yüzde 1,3 düşerek ton başına 4.269 yuana geriledi. Kontrat bu hafta yüzde 0,6 kayba uğradı.
Otomobil ve beyaz eşya yapımında kullanılan sıcak haddelenmiş bobin, yüzde 1,9 düşerek ton başına 4.401 yuandan işlem gördü. Ancak paslanmaz çelik yüzde 0,9 arttı.
Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli işlemleri, yüzde 2,2 düşerek ton başına 988 yuana geriledi. Dün spot piyasada demir cevheri 8,5 dolar düşerek ton başına 159 dolardan işlem gördü.