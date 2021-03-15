Çin’de vadeli demir cevheri işlemleri yüzde 6’dan fazla düştü

Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri, en büyük çelik üretim kenti Tangshan, hava kirliliği süresi boyunca yüzde 50 emisyon kısma vaadi ve üretim kısıtlamalarına uymayanların cezalandırılacağına dair açıklamalarından sonra yüzde 6'nın üzerinde düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri, yüzde 6,3 düşerek ton başına 1.005 yuana (155 dolar) kadar indi ve 8 Şubat'tan beri en düşük seviyesini gördü. Kontrat TSİ 06.30'da yüzde 4,2 düşüşle ton başına 1.028 yuandan işlem gördü.

Diğer çelik yapım hammaddelerinin fiyatları da daha fazla üretim kısıntısı endişesiyle geriledi. Kok kömürü yüzde 4,1, koklaşabilir kömür yüzde 3,6 düştü.

Ancak Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik vadeli işlemleri, ilk iki ayda emlak ve altyapı yatırımlarının yüzde 38,3 ve yüzde 36,6 artması sonucu karışık seyretti.

İnşaat demiri yüzde 0,5 düştü, sıcak haddelenmiş bobin yüzde 0,2 arttı. Paslanmaz çelik ise yüzde 0,4 geriledi.