Çin'in ham çelik üretiminin 2025‘te zirve yapması bekleniyor

Çin Metalurji Sanayi Planlama ve Araştırma Enstitüsü Başkanı Li Xinchuang, ülkenin ham çelik üretiminin 1,16 milyar ton ile zirveye ulaşacağını ve sanayide emisyon kısıntılarının en üst düzeye geleceğini açıkladı.

Li, Pekin'de bir sanayi konferansında yaptığı değerlendirmede, "Üretim rakamları sadece bir tahmin, ama bir trend" dedi.

2030'da çelik sektöründe karbon emisyonu zirvesinden yüzde 30 düşmesinin beklendiği ve sanayinin 420 milyon ton emisyon kısma hedefinin hatırlatan Li, "Hedef çok zorlu, Devlete ait imalathaneler öncülük etmeli" dedi.