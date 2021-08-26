Demir cevher, fiyatları yüzde 3'ün üzerinde arttı

Demir cevheri fiyatları, Dalian'da göstergenin dördüncü gün de ilerlemesiyle yüzde 3'ün üzerinde artış yaşadı. Arışta, Çin'de çelik talebinde artışla ilgili umut ve çelik karlarında marjın iyileşmesi destek oldu.



Dalian Emtia Borsası'nda Ocak vadeli demir cevheri kontratı, yüzde 3,3 artarak ton başına 837 yuana (129 dolar) kadar çıktı.



Singapur Borsası'nda Ekim vadeli demir cevheri, TSİ 06.54'te yüzde 3,3 artarak ton başına 150,60 dolardan işlem gördü.



Analistler, demir cevheri fiyatlarının Mayıs ayında kaydedilen rekor zirvelerden geri çekilmesinin, Çinli üreticileri üretimlerini artırmaya sevk ederek çelik marjlarının artmasına yardımcı olduğuna dikkat çekiyor.



Analistlere göre yerel hükümetlerin tahvillerinde bir artış, ayrıca gelecek aylarda çelik talebini güçlendirebilecek.



Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,2 ve paslanmaz çelik yüzde 0,3 arttı, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,9 düştü.