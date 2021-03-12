Demir cevheri haftayı düşüşle kapama yolunda

Gösterge Asya demir cevheri vadeli işlemleri, bugün karışık seyretti, ancak Çin'de çelik imalathanelerinin yüksek kirleten operasyonlarını kısma için harekete geçmesi ve genel üretim kapasitesi düşmesinin güvene baskı yapması nedeniyle ikinci haftada da kayba doğru ilerliyor.

Dalian Emtia Borsası'nda mayıs vadeli demir cevheri, TSİ 06.30'da yüzde 0,9 artarak ton başına 1.071,50 yuandan (165 dolar) işlem gördü. Kontrat erken saatlerde ton başına 1.098,50 yuana kadar çıktı. Ancak haftalık yüzde 6 kayba doğru ilerliyor.

Singapur Borsası'nda Nisan vadeli kontrat, yüzde 1,9 düşerek ton başına 161,55 dolara düşerek bu hafta şimdiye kadar yüzde 3'ten fazla geriledi.

Bir analist değerlendirmesinde, finansal yatırımcıların, son çevresel kısıtlamaların Tangshan çelik üretim kapasitesi üzerindeki etkisini yanlış teşhis etmelerinden dolayı piyasanın günde ton başına 10 doları kustuğunu ve şimdi hükümetin çelik kapasitesini kısma ve hurda yoğunluklu elektrikli ark ocağı üretimine doğru hareket etme isteğinin, Çin demir cevheri talebine uzun vadeli risk oluştuğunu belirtti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 3, HRC yüzde 2,9 ve paslanmaz çelik yüzde 0,2 arttı.