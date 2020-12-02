Demir fiyatları Çin'den gelen güçlü taleple rekor seviyeye yükseldi

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de demirli metal üreticilerinin güçlü talebi nedeniyle Dalian Emtia Borsası'nda rekor seviyeye yükseldi, Singapur Borsası'nda yedinci günde de artış yaşadı.

Dalian'da Ocak vadeli demir cevheri kontratı, erken işlemlerde yüzde 2,8 artarak ton başına 928 yuana (141,45 dolar) kadar yükseldi.

Singapur Borsası'nda Ocak kontratı, yüzde 1,7 artarak ton başına 129,43 dolardan işlem gördü.

Danışmanlık şirketi SteelHome'un verilerine göre Çin'de güçlü talep spot demir cevheri fiyatlarını Ocak 2014'ten beri en yüksek seviyeye itti, dün spot fiyatlar ton başına 131,50 dolardan işlem gördü.

Analistler, demir cevheri piyasasının çok iyimser olduğunu belirterek temel perspektiften çelik üreticilerinin satışlardan önemli karlar elde ettiğini ifade ediyor.

Dalian'da en aktif koklaşabiir kömür kontratı, yüzde 3,2 artarak 1.481 yuan/ton ile kontrat yüksek seviyesine ulaştı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,7 arttı.