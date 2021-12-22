Ham çelik üretimi dünyada azalırken, Türkiye'de arttı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Kasım ayında küresel ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 düşerek 143,3 milyon ton olduğunu açıkladı.

Worldsteel verilerine göre, Çin'in ham çelik üretimi yüzde 22,0 düşüşle 69,3 milyon ton oldu. Aynı dönemde Güney Kore'nin üretimi yüzde 2,7 artışla 5,9 milyon ton, Hindistan'ın üretimi yüzde 2,2 artışla 9,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin üretimi aynı ayda yüzde 6,1 artışla 3,4 milyon ton olurken, yılın ilk 11 ayında yüzde 13,4 artışla 36,7 milyon tona ulaştı.