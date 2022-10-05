Ham çelik üretimi sert düştü, üreticiler endişeli

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 azalışla 2,8 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ağustos ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 azalarak 2,8 milyon tona geriledi. Ham çelik üretimi, yılın 8 ayında yüzde 8,8 düşüşle 24,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul çelik tüketimi, ağustosta yıllık bazda yüzde 12,1 azalışla 2,3 milyon ton, ocak-ağustos döneminde yüzde 5,4 gerileyerek 21,9 milyon ton oldu. Ağustosta çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yıllık bazda yüzde 25 azalışla 1,4 milyon ton, değer yönünden yüzde 31,5 düşüşle 1,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat miktar olarak yüzde 12,4 azalışla 11,1 milyon ton, değer olarak yüzde 8,8 artışla 10,5 milyar dolar oldu. Ağustos ayında çelik ürünleri ithalatı, geçen yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 7,1 düşüşle 1,1 milyon ton, değer yönünden yüzde 7,9 azalışla 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın 8 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 5,6 azalışla 10,2 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 20,7 yükselişle 11,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri tüketimi içindeki ithalat payı yüzde 31,8 olarak gerçekleşirken, yassı ürün tüketimi içindeki ithalâtın payı yüzde 49'a ulaştı. Toplam ithalat içindeki Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılan ithalatın payı yüzde 65,3 oldu.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 104,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 93,9 seviyesine geriledi.

"Hurdanın korumacılığa dahil edilmesi, sektörde ağır tahribata yol açabilir"

Açıklamada yapılan değerlendirmeye göre, yıl başından bu yana ham çelik üretiminde gözlenen düşüşün, yılın ikinci yarısı itibariyle hız kazanarak devam ettiği, haziranda yüzde 13,1, temmuzda yüzde 20,7, ağustosta ise yüzde 21 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Son üç ayda, üretimdeki aylık ortalamanın yüzde 18,3 ve ihracattaki yüzde 14,3 seviyesindeki düşüşlerin, elektrik enerjisi ve doğalgaz fiyatlarına 30 Ağustos'ta yapılan yüzde 50'lik zammın ve BOTAŞ tarafından 29 Eylül'de gerçekleştirilen yeni düzenlemenin olumsuz etkisini yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum, yılın son çeyreğinin, çelik sektörümüz açısından daha zor geçeceğini ortaya koymaktadır. Avrupa'da birçok çelik fabrikasının enerji krizi sebebiyle faaliyetlerini yavaşlattığı konjonktür, Türk çelik sektörü için Avrupa piyasasında oluşan geçici talep açığının giderilmesi açısından, başta fırsat olarak görülse de elektrik tarifelerine getirilen zamlar sebebiyle, oluşan fırsat koşulları ortadan kalkmış bulunmaktadır. Enerji maliyetlerindeki artışa ek olarak, Avrupa'nın çevre gerekçelerinin arkasına sığınarak, ticari mülahazalar ile hurda ihracatını sınırlama girişimlerinin, Türk çelik sektörü için temel girdi olan hurdaya erişimi engellemesinin, sektörün üretimini sekteye uğratmasından endişe duyulmaktadır. Korumacılığın giderek arttığı küresel çelik piyasalarında, hurdanın da sıfır karbon hedefi öne sürülerek korumacılığa dahil edilmesi, çelik sektörü açısından kaçınılmaz olarak ağır tahribata yol açacaktır. Söz konusu tahribatın engellenmesini teminen AB Komisyonu nezdinde çok yönlü girişimlerde bulunulması, sektörümüz açısından hayati önem taşımaktadır."