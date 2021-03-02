  1. Dünya Gazetesi
  2. Demir-Çelik
  3. IG Metall’den uyarı grevi çağrısı
Takip Et

IG Metall’den uyarı grevi çağrısı

Almanya’nın en büyük işçi sendikası olan IG Metall bir “uyarı grevi” çağrısı yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Almanya'nın en büyük işçi sendikası IG Metall, demir ve çelik  sektöründeki işçilere, işveren yüzde 4 ücret artışı talebini kabul  ettirmek için, "uyarı grevi" yapılması çağrısında bulundu.

IG Metall Başkanı Joerg Hofmann, "Yazdan bu yana ana sektörlerde krizden V şeklinde toparlanma var. Bu, siparişlerin bu yılın sonuna kadar  ciddi şekilde toparlandığı anlamına geliyor. Otomotiv sektörü için görünüm son aylarda iyileşti. Bu nedenle, iş güvencesi, geleceğin şekillenmesi ve gelirlerde istikrarın sağlanmasını gündemimize koymamız gerekli" diye konuştu

Yüzde 4 ücret artışının yanı sıra, istihdamı koruyan kolektif anlaşmalar için bir çerçeve belirlenmesini isteyen IG Metall'in metal ve elektrik sektörlerinde 2,2 milyon üyesi bulunuyor.