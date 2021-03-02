IG Metall’den uyarı grevi çağrısı

Almanya'nın en büyük işçi sendikası IG Metall, demir ve çelik sektöründeki işçilere, işveren yüzde 4 ücret artışı talebini kabul ettirmek için, "uyarı grevi" yapılması çağrısında bulundu.

IG Metall Başkanı Joerg Hofmann, "Yazdan bu yana ana sektörlerde krizden V şeklinde toparlanma var. Bu, siparişlerin bu yılın sonuna kadar ciddi şekilde toparlandığı anlamına geliyor. Otomotiv sektörü için görünüm son aylarda iyileşti. Bu nedenle, iş güvencesi, geleceğin şekillenmesi ve gelirlerde istikrarın sağlanmasını gündemimize koymamız gerekli" diye konuştu

Yüzde 4 ücret artışının yanı sıra, istihdamı koruyan kolektif anlaşmalar için bir çerçeve belirlenmesini isteyen IG Metall'in metal ve elektrik sektörlerinde 2,2 milyon üyesi bulunuyor.