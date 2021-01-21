İSO'nun tedarik zinciri toplantıları demir-çelik sektörü ile başladı

'Sektörel tedarik zincirleri toplantıları' demir-çelik sektörü ile başladı.Toplantının açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Özellikle birçok emtiada geçmiş dönemlerde eşine çok rastlamadığımız, gerçek arz ve talep esaslarına dayanmayan bir fiyat yükselmesi ve oynaklığına tanıklık ediyoruz. Tarımsal ürünlerden petrokimya ürünlerine, demir-çelikten orman ürünlerine, temel gıda maddelerinden hurdaya kadar birçok alanda bu konuyla ilgili sorunlar yaşanıyor." diye konuştu.

Bahçıvan, "Bu aşırı fiyat dalgalanmaları, daha çok uluslararası arenadaki fon ve finans kaynaklarının spekülatif yaklaşımlarından kaynaklanıyor. Bu süreçte hükümetimiz ile birlikte geliştirebileceğimiz çözümlere ihtiyac var." dedi.

Kaynaklar stratejik sanayi yatırımlarına kaydırılmalı

Yaşanılan bu gelişmeler Türkiye’nin artık belli stratejik yatırımlarda devletin de katkısıyla istikrarlı, nitelikli ve güçlü bir üretim seferberliğini zorunlu kıldığına dikkat çeken Bahçıvan, "Ülke kaynaklarımızın çok daha verimli bir şekilde kullanılması gerçeği, önümüzdeki dönem kaynaklarımızın hammadde üretecek stratejik sanayi yatırımlarına kaydırılması zorunluluğunu bizlere işaret ediyor. Ancak bu tür yatırımlarla dışa bağımlılığımızı azaltabilir, sürdürülebilir rekabet imkanlarını güçlendirebiliriz.” diye konuştu.

Toplantı da konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, çelik sektörünün çok önemli ve stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Pandemi sürecinde üretimin dünyada sekteye uğradığını vurgulayan Turagay, kapıların tüm dünyada bir süreliğine kapandığını hatırlattı. Bu süreçte Çin’in tedarikçilerini iç piyasaya yönelttiğine ve iç tüketimin artırılması yönünde çaba sarf ettiğine değinen Turagay, üretimin birçok ülkede durması cevher ve sac fiyatlarında artış getirdiğini belirtti. Kapasite artırımı konusunda yeni yatırımlar olduğunu anlatan Turagay, Türkiye’nin ihtiyacı olan sıcak sacı karşılayabileceğini söyledi.

Toplantıda sektör temsilcileride görüş ve çözüm önerilerini dile getirdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektörde artan fiyatları dikkate alan alıcıların stoka yöneldiğini ve bu ilave talebinde piyasanın dengesini bozduğunu dile getirdi.

OYAK Maden Metalurji Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı Fatih Çıtak, Türkiye'nin pandemiye rağmen üretim performansının iyi olduğunu vurguladı. Finansal teşvikler ve devlet harcamalarıyla demir-çelik sektörünün 2020'nin son çeyreğinde toparlandığını belirten Çıtak, 2021 yılında da toparlanmanın hızlı olacağını vurguladı.

Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır ise sıcak sac üretiminin tüketime göre az olduğunu dile getirdi. Çakır, başlıca problemin fiyat değil arz-talep arasındaki dengesizlik olduğunu söyledi. Paslanmaz sac ithalatına uygulanan verginin yerli üreticiyi korumakta yetersiz kaldığını dile getiren Posco Assan Satış -Pazarlama Direktörü Aydın Avar, problemin fiyatlar olduğunu dile getirdi.

Küresel arz sıkıntısının ve fiyat artışlarının başlıca nedenin Çin olduğunu ifade eden Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler, Çin'in çelik talebini arttırması tedarik zincirinin dengesini bozduğunu dile getirdi. Hindistan, Güney Kore, Japonya'nın da üretimlerini kısması global arzın yüzde 20 azalmasına neden olduğunu belirten Dalbeler, bu durumunda fiyatları arttırdığını vurguladı. Dalbeler, piyasaların Çin'in yeni yıl tatilinden sonra netleşeceğini ifade etti.