Japon çelik üreticileri, mevcut mali yılda üretimin yüzde 15-21 düşmesini bekliyor

Japon çelik üreticileri 2020/21 mali yılında üretimin yüzde 15 ila 21 arasında azalarak, 81-82 milyon ton olmasını bekliyor. Örgüt daha önce 80 milyon tonun altında bekliyordu.

Grup, 2021-22 mali yılda ise artış öngörüyor. Tahminlere göre 2021-22'de üretim 85-90 milyon ton olması bekleniyor.