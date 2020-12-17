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Japon çelik üreticileri, mevcut mali yılda üretimin yüzde 15-21 düşmesini bekliyor

Japon çelik sanayisi örgütü, 2020/21 mali yılında yurt içi ham çelik üretiminin geçen yıla göre yüzde 15 ila yüzde 20 arasında düşmesini bekliyor.

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Japon çelik üreticileri 2020/21 mali yılında üretimin yüzde 15 ila 21 arasında azalarak, 81-82 milyon ton olmasını bekliyor. Örgüt daha önce 80 milyon tonun altında bekliyordu.

Grup, 2021-22 mali yılda ise artış öngörüyor. Tahminlere göre 2021-22'de üretim 85-90 milyon ton olması bekleniyor.