Pik demirdeki tedarik krizi, yerli üretimle çözülecek

Barış SEDEF

Türk metal döküm sektörünün pik demir ithalatının yüzde 70’ini gerçekleştirdiği iki ülke olan Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşın yarattığı tedarik krizi, yerli üreticilerin devreye girmesiyle çözülecek. DÜNYA gazetesinde yer alan “Rusya’nın bombardımanı Türkiye’nin pik demir ithalatını vurdu” haberi, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgilileri harekete geçirdi. Bakanlığın, sektörün iki büyük kuruluşu İsdemir ve Kardemir ile görüştüğü ve yerli pik üretiminin artırılmasını talep ettiği belirtildi. Pik demir ithalatının yapıldığı Ukrayna’daki fabrikaların Ruslar tarafından vurulması, Türk metal döküm sektörünün tedarik sürecini baltalamış, sektörü arayışa yönlendirmişti.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Başkanı Umur Denizci, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada sektörün yaşadığı tedarik sorununu şöyle dile getirdi: “Pik demir tedarikinde yaşanacak olası bir kesinti, metal döküm tesislerinin durmasına ve daha büyük bir krize neden olabilir.” Denizci, ilgili bakanlıkla temasa geçtiklerini ve yerli pik demiri üretiminin artırılmasını istediklerini belirtmişti. TÜKDÖKSAD kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı pik demir tedarikinde yerlilik oranının artırılması konusunda Kardemir ve İsdemir ile görüştü ve üretimin artırılması gereği üzerinde duruldu. Sektör yetkililerine göre, Kardemir ve İsdemir’de halihazırda kullanılmayan fırınlar devreye alınırsa pik demir üretimi 2-4 hafta arasında başlayabilir. İsdemir ve Kardemin’in aylık olarak 60-100 bin ton pik demir üretmesi, sektörün ithalata olan bağımlılığını ortadan kaldırır.

Pik demir fiyatları hızla artıyor

Savaşın başlamasının ardından yaşanan tedarik krizi fiyatlarda artışa neden oldu. İki hafta gibi kısa bir sürede pik demir fiyatları yüzde 30 arttı. Çelik pikinin fiyatı ton başına 900 dolara, sfero pikinin fiyatı da yaklaşık 900 dolardan bin 150 dolara yükseldi. Sektör, ana girdi olan pik demirde tamamen dışa bağımlı ve yıllık 1 milyon tonluk ithalatının yüzde 70’ini Ukrayna ve Rusya’dan yapıyor. Türk metal döküm sektörü, dünyanın en büyük demir, çelik ve alüminyum üreticisi olan iki ülke arasında savaş başlaması ve Ukrayna’daki Avrupa’nın en büyük demir-çelik fabrikası Azovstal’ın Rus bombardımanında ağır hasar görmesi üzerine alternatif tedarikçi arayışına yöneldi. Tedarik tarafında Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan gibi alternatifler bulunsa da, sektör, hem lojistik maliyetlerinin yüksekliği hem yeni tedarik anlaşması süreçlerinin zorluğu dolayısıyla, alternatif ülkelere yönelmek yerine yerli üretimin artırılmasını istiyor.

TÜDÖKSAD Başkanı Umur Denizci’nin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 20 yıl öncesine kadar Türkiye’nin pik demir ihtiyacı önemli oranlarda Erdemir, İsdemir ve Kardemir tarafından karşılanıyordu.