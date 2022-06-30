TÇÜD: "Haksız rekabete karşı adil ticaret şartları acilen sağlanmalı"

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılının mayıs ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 gerileyerek 3,2 milyon ton oldu. Yılın ilk 5 ayında ise üretim yüzde 2,8 azalışla 16 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai çelik tüketimi mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artışla 2,9 milyon ton, yılın ilk 5 ayı itibarıyla yüzde 4 azalarak 14,4 milyon ton oldu.

Dış ticaret rakamları

Mayıs ayında çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yüzde 23,6 azalışla 1,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 5,4 artışla 1,4 milyar dolara yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibarıyla yüzde 5,7 azalışla 7 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 30,8 artışla 6,7 milyar dolar seviyesinde yapıldı.

İthalat ise mayıs ayında 2021 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 22,7 azalışla 1,2 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 3,1 artışla 1,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yılın ilk 5 ayında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 8,6 azalışla 6,4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 28 yükselişle 7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 94,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 96,4 seviyesine yükseldi.

Dünya çelik üretimi

Dünya Çelik Derneğinden (worldsteel) açıklanan 2022 Mayıs ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 azalış göstererek 169 milyon ton, yılın ilk 5 ayında ise yüzde 6,3 azalışla 792 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 5 ayı itibarıyla Çin'in ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 azalışla 435 milyon tona düşerken ikinci sırada yer alan Hindistan'ın ham çelik üretimi yüzde 6,5 artışla 53,2 milyon ton, Japonya'nın üretimi ise yüzde 3,5 azalışla 38,5 milyon tona geriledi.

Türkiye çelik üretiminde 8. sırada

Yılın ilk 5 ayında, dünyanın en büyük ilk 10 çelik üreticisi ülke listesinde Hindistan dışında bütün ülkelerin çelik üretiminde düşüş gözlendi. Türkiye, yılın ilk 5 ayında yüzde 2,8 azalışla 16 milyon ton çelik üretimi gerçekleştirerek Almanya'nın ardından 8. sırada yer aldı. ABD, AB, Kanada ve pek çok ülkenin uyguladığı koruma tedbirleri ve damping vergileri yüzünden çelik sektörünün ihracatında 2022 Mayıs ayında yüzde 23,6, ilk 5 ayında ise yüzde 5,7 gerileme yaşandı.

Hurda fiyatlarında mart ayından bu yana gözlenen düşüş, nihai ürün fiyatlarına da yansıdı ve inşaat demiri fiyatları ile sıcak sac fiyatları, yüzde 34-40 arasında düştü.

Mayıs ayında özellikle İngiltere, Brezilya ve Hindistan'dan gerçekleştirilen yassı ürün ithalatında olağanüstü artışlar yaşandı. Bu ülkeler geleneksel yassı ürün tedarikçisi olmamalarına rağmen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden kaynaklanan açığı değerlendirerek, ithalatları mayıs ayında sırasıyla yüzde 592, yüzde 9237 ve yüzde 213 artışlarla 139 bin, 154 bin ve 489 bin ton seviyelerine yükseldi.

Rus kütük tedarikçileri Türkiye'ye yöneldi

Rus kütük tedarikçileri, yurt içindeki talep yetersizliği ve Batılı ülkelerin nihai ürünlere yönelik ticari kısıtlamaları sebebiyle girdi maliyetlerine yakın, oldukça düşük fiyatlarla Türkiye'ye yöneldi. Bu durum mayıs ayında Rusya'dan gerçekleştirilen kütük ithalatının yüzde 75 artmasına yol açarak söz konusu ülkeden yalnızca mayıs ayında gerçekleştirilen 214 bin tonluk kütük ithalatı yılın ilk 3 ayındaki rakamı aştı. Bununla birlikte maliyetler yüksek seyrini sürdürdü, çelik sektörünün üretiminde daralma gözlendi.

Çelik sektöründe aylık ve yıllık değerlendirmelerin yapıldığı açıklamada, ithalatın çelik sektörüne yönelik olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni kapasitelerin devreye girebilmesi, yatırım ve istihdamda artış eğiliminin korunabilmesi için haksız rekabete karşı adil ticaret şartlarının acilen sağlanmasının önem taşıdığı vurgulandı.