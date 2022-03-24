Türk çelikçiler ABD pazarında rekabet gücünü kaybediyor

Erkan ÇAKAN

ABD yönetimi, ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı tarifelerin hafifl etilmesi için İngiltere ile anlaşmaya vardığını açıkladı. ABD’nin İngiltere çıkışlı çelik ve alüminyum vergilerinde indirim yönünde düzenlemeye gitmesinin Türk çelik sektörüne etkisini değerlendiren çelikçiler, “Vergiden muaf olan ülkelerin Türkiye’ye karşı avantaj elde ederek rekabette güç kazandığını, bu durumun Türk ihracatçılarının ABD pazarında rekabet gücünü kaybetmesine neden olduğunu” belirtiyorlar. Çelikçilerin, ABD-İngiltere anlaşmasının Türkiye’yi nasıl etkileyeceğine ilişkin yorumları şöyle:

“ABD pazarı Türk firmaları için daralıyor.”

ABD, 2018 yılından buyana devam eden çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergisi uygulaması ile ilgili olarak önce Avrupa Birliği (AB) ve Japonya ile anlaşmaya varmış ve tarifelerin hafifl etilmesi kararlaştırılmıştı. ABD son olarak, İngiltere ile de anlaşma sağladı. ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “anlaşma ile Trump döneminde uygulanan vergiler olmaksızın İngiltere’nin ABD’ye ‘tarihsel temelli sürdürülebilir hacimlerde’ çelik ve alüminyum ürünleri göndermesine izin verileceği” kaydedildi.

"ABD'nin anlaşmaları DTÖ kurallarına aykırı"

ABD’nin İngiltere çıkışlı çelik ve alüminyum vergilerinde düzenlemeye gitmesinin Türk çelik sektörüne etkisini DÜNYA’ya değerlendiren Çelik İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, “Her ilave üretici Türkiye’ye karşı avantaj elde ederek rekabette güç kazandıkça bizim o pazardaki gücümüz de azalıyor, pazar payımızda daralıyor” dedi. Sektör adına ABD’de şubat ayında yapılan görüşmelerde ABD tarafının “başka bir ülkeye herhangi bir vergi indirimi olmayacağını” belirttiklerini kaydeden Dalbeler, “Yapılan bu karşılıklı anlaşmalar DTÖ kurallarına kesinlikle aykırı. Ayrıca yeni bir düzen oluşturuluyor ve zenginler kendi aralarında serbest ticaret alanları oluştururken bizleri bunun dışında tutuyorlar. Bu yeni düzen DTÖ’nün fonksiyonunu tamamen yitirmesine ve dünya ticaretinde büyük bir haksızlığa yol açmasına sebep olacak” açıklamasını yaptı.

İngiliz çeliği ABD'ye gümrüksüz girecek

İki ülke arasındaki anlaşma, ABD’nin İngiltere’den 500 bin metrik ton çeliği gümrüksüz ithal edilmesine izin veriyor. Anlaşmanın, 1 Haziran 2022 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtiliyor. ABD, 2018 yılında “ulusal güvenlik” gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı. Ekim 2021’de AB ile çelik ve alüminyum vergilerindeki anlaşmazlıkta uzlaşmaya varan ABD, şubat ayında ise Japonya ile anlaşma sağlamıştı.