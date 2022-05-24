Türkiye'nin ham çelik üretimi yükseldi

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), nisan ayında küresel ham çelik üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 düşerek 162,7 milyon ton olduğunu açıkladı.

Worldsteel verilerine göre, Çin'in ham çelik üretimi yüzde 5,2 düşüşle 92,8 milyon ton oldu. Aynı dönemde Güney Kore'nin üretimi yüzde 4,1 düşüşle 5,5 milyon ton, Hindistan'ın üretimi yüzde 6,2 artışla 10,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin üretimi aynı ayda yüzde 1,6 3,4 milyon ton oldu. Ocak-Nisan'da Türkiye'nin üretimi yüzde 3,2 düşüşle 12,8 milyon ton oldu.