Demir cevheri iyimser talep görünümünün desteğiyle yükseldi Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, yüzde 3,8 artarak ton başına 1.057 yuana (164 dolar) yükseldi. Dördüncü art arda günde de artan kontrat, 26 Ocak'tan beri en yüksek seviyesini gördü.

Singapur Borsası'nda demir cevheri ton başına 158,70 dolar ile 27 Ocak'tan beri en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, Çin'de herhangi bir erken likidite sıkışıklığının yokluğunda, demir cevheri fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirtti. Ancak spot ve vadeli işlemlerde işlemler, Yeni Yıl tatili öncesi dar alanda gerçekleşti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda TSİ 06.30'da inşaat demiri yüzde 1,7, sıcak haddelenmiş bobin yüzde 2,2 ve paslanmaz çelik yüzde 0,4 arttı.