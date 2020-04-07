Demir: Mücbir sebep şartları Perpa için geçerli olsun

07 Nisan 2020

Barış SEDEF/İSTANBUL

Perpa B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir, mücbir sebep şartlarından faydalandırılmadıklarını ifade ederek, "Perpa Ticaret Merkezi olarak kooperatif şeklinde kurulduk. Bugün bir kısım işletme kooperatif, bir kısmının ise kat malikleri yasasına göre yönetilen ticaret merkezlerinin COVID-19 nedeniyle çıkarılan ‘mücbir sebep’ şartları kapsamına alınması gerekiyor. Perpa Ticaret Merkezi gibi kurumlar gelirlerini üyelerinin ortak aidatlarından, işyeri kiralarından toplamakta ve oluşturdukları bu gelir bütçesiyle; ortak ısıtma, elektrik, güvenlik, temizlik, yönetim, teknik, bakım, personel ücreti gibi giderler karşılanmaktadır” dedi. Perpa Ticaret Merkezi’nde günlük çalışan sayısının 25 bin civarında olduğuna dikkat çeken Demir, “Bugün yaşanan süreçte bu sayı biraz aşağılara düşmüş olsa da Perpa’ya gelen ziyaretçilere sağlıklı bir iş yapma ortamı sunmak için sürekli çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Vergi ve SGK ötelemelerinden faydalanmamız gerekiyor"

Yaşanan bu süreçte ticaret merkezi yönetimlerinin tahsil ettikleri aidat tutarlarının işletmelerin kapalı olması nedeniyle onda bir seviyelerine kadar indiğini ifade eden Demir şunları kaydetti: “Birçok lokanta, büfe, çay ocağı gibi işyerlerinden kira gelirleri de bu yerlerin kapalı veya iş yapamaz durumda olması nedeniyle şu an tahsil edilememekte. Elimizdeki gelirle başta hiçbir şekilde işten çıkarmayı düşünmediğimiz personellerimizin ücretlerini ödemekte güçlük çekeceğimiz ve diğer giderleri ödeyemeyeceğiz görünmektedir. Yaşanan bu olağanüstü durumdan bizlerde azami ölçüde etkilendiğimizden Perpa Ticaret Merkezi olarak biz ve bizim gibi ticaret merkezlerinin de hem vergi hem de SGK çerçevesinde mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması gerekmektedir.”