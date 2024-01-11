Demir ve demir dışı metallerde ihracata Çin ayarı; daha çok çalışılacak

Nurdoğan A. ERGÜN

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “2023 Ocak-Aralık döneminde sektörümüz ihracatı değer olarak yüzde 13,3 azalışla 12,7 milyar dolara ulaşırken, miktar olarak yüzde 10,5 azalışla 2,84 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller sektörünün 2023 Ocak-Aralık döneminde birim ihraç fiyatı ise 2022 Ocak-Aralık dönemine kıyasla yüzde 3 düşüşle kilogram başı ihracatı 4,47 dolar oldu” dedi.

2024’te ihracatı 14.4 milyar doların üzerine çıkarmak için 100'den fazla faaliyet gerçekleştireceklerine dikkat çeken Tecdelioğlu, “4 alım heyeti, 10 sektörel ticaret heyeti, 14 fuar faaliyeti, 8 seminer, 7 URGE kümelenme projesi, 20 sektör toplantısı, 4 sektör çalıştayı, 25 iş birliği ziyareti ve sektörel üye ziyaretleri ile Made in Türkiye algısını oluşturmaya devam edeceğiz” bilgisini verdi. Küresel dengelerde Türkiye’nin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Tecdelioğlu, “2024 yılında da yapacağımız B2B’ler, alım heyetleri, info stantlar, sektörel ticaret heyetleri ve fuarlarla hiç durmayacağız.

7/24 ihracatçımızı artırmak için çalışacağız” diye konuştu Artık her yerde en büyük rakiplerinin Çin olduğunu dile getiren Tecdelioğlu, “Ancak Çin'e karşı ticaretini azaltmak isteyen ülkelerde bize fırsat doğuyor. Rekabetçiliğimizi kaybettiğimiz için buralarda da fiyat tutturmayla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ama ziyaretlerimiz, hızlı teslimatımız, parsiyel mal yapabilme kabiliyetimiz gibi birçok fırsatı değerlendirerek ihracatımızı düşürmeden hatta üzerine koyarak çalışmalara devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

2024 tüm dünya için zor geçecek

2024 yılında dünyanın ‘değişik’ bir yıl geçireceğini söyleyen Tecdelioğlu, dünyada daha majör hareketlerin olması, İsrail-Filistin savaşının büyüyüp çevre ülkelere sıçramasının ciddi bir tehdit olacağını ifade etti. Tecdelioğlu, “Bu tehditten dolayı ciddi anlamda kaygılıyız. Ülkemiz ekonomisinin geçtiği dar boğazdan sonra otoriteden, yeni dönemde ciddi anlamda faizlerde gerileme, kur politikalarında iyileşme bekliyoruz.

Elektrik ve doğalgaz tüketiminin en fazla olduğu sektörlerden biriyiz. Enerji fiyatları, maliyetlerimiz de yüzdesel olarak çok yüksek miktarda. Bu sebepten dolayı enerji politikalarıyla ilgili metal sektörüne yönelik özel fiyat tarifesiyle enerji fiyatlarında destek istiyoruz” dedi. Tecdelioğlu, deprem bölgesindeki sanayiciler için de işveren katkı payında teşvik talep etti.

Alüminyum ve bakırda sert düşüş

Demir ve demir dışı metaller sektörü 2023 yılında en çok ihracatını 1,66 milyar dolar ile Almanya’ya gerçekleştirdi. İkinci sıradaki İtalya’ya 764 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD’ye ise 648 milyon dolar ihracat yapıldı. Bir önceki döneme göre en fazla ihracat artışı Suudi Arabistan’a yüzde 275 artışla 185 milyon dolar olarak gerçekleşerek 3,7 katına çıktı. Sektörde ihracat birim fiyatı ise 4.38 dolar oldu. Alt sektörlerde ise; alüminyum sektöründe 4,89 milyar dolar, armatür sektöründe 4,03 milyar dolar, bakır sektöründe 2,07 milyar dolar, mutfak sektöründe 5,73 milyar dolar, hırdavat sektöründe 2,37 milyar dolar, yapı sektöründe 30,05 milyar dolar ve döküm sektöründe 11,33 milyar dolar ihracat gerçekleşti.