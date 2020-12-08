Demir ve demir dışı metallerden 7,56 milyar dolarlık ihracat

İhracat, üretim ve istihdam odaklı çalışan Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü, dış ticaret açığının kapanmasına yönelik verdiği desteği aralıksız sürdürüyor.

Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (İDDMİB) verilerine göre, geçen yılı 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü, bu yıl Ocak-Kasım döneminde 7,56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 4,9 pay alan sektör, en fazla ihracat yapan 6’ncı sanayi kolu oldu.

Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat ise 880 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Söz konusu dönemde ABD’ye yapılan ihracat 356 milyon dolar olarak hesaplandı.

Sektörün aylık bazda da ihracatı attı. Sektör, 2020 yılı Kasım ayında yüzde 10,5 artış ile 776 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, Türkiye’nin geçen ay yaptığı toplam 16 milyar dolar ihracattan yüzde 4,7 oranında pay alması anlamına geliyor.

“Geçen yılın ihracat rekorunu geçebiliriz"

Sektörün 11 aylık ihracat performansını değerlendiren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, yılın ikinci çeyreğinden bu yana birlik olarak ihracatçılara alternatif kanallar sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Bu süreçte dijital pazarlama, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar, Ticaret Bakanlığı'nın da destekleriyle ihracatçılar için vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirten Öztiryaki, "Aralık ayı rakamlarımızda bir sapma olmazsa pandemi yılında, bir önceki yılın ihracat rakamını geçmiş olacağız. Bu yıl 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımı ile bin 300’den fazla ikili görüşme gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. 2021 yılında ise yüzde 15 ihracat artışı ile 9,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye, salgın sonrasında daha fazla üreten ve ürettiğini daha iyi değerlerde, günümüz şartlarına uygun olarak pazarlayan bir ülke konumunda olacak. Buna inancım tam.” diye konuştu.

“Lojistikte dönüşüm şart"

Gerek navlun fiyatlarındaki 2-3 kat artış, gerekse yük gemilerinin dolu olması ve birçok rotada boş yer bulunmaması nedeniyle ihracatçının sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Tahsin Öztiryaki, söz konsu problemin karayolu nakliyesinde de yaşandığını aktardı. "Orta vadede ihracatta ilk 10 ülke arasında yer alma iddiamız var ise lojistikte bir dönüşüm yaşanması şart" diyen Öztiryaki, diğer yandan yeşil teknolojilerin ve yenilenebilir enerjinin gelecek yıllara damgasını vuracağını söyledi. Öztiryaki, ‘Yeşil Mutabakat’ konusunda üyelerini bilinçlendirmek amacıyla webinar’lar düzenlemeye başladıklarını bildirdi.

“Dijital Dönüşüm kapıda"

İDDMİB Başkanı Öztiryaki, “Pandemi bize bir kez daha hatırlattı ki dijital dönüşüm kapıda. Bu kapsamda görevimiz üyelerimize bu dijital dönüşüme uzanan yolda destek olmak. İDDMİB üyesi her firmaya markalaşma ve kurumsallaşma konusunda eğitimler düzenleyerek sanal ortamda tanıtım ve imajları konusunda destek olmaya devam ediyoruz. Öte yandan geçtiğimiz ay Asya-Pasifik Bölgesindeki 15 ülke dünyanın en büyük ticaret ve iş birliği anlaşması olan (RCEP) Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Anlaşması'nı imzaladı. Bu ülkelerden Malezya, Singapur ve Güney Kore ile halihazırda Serbest Ticaret Anlaşmalarımız var. Bu anlaşma bize avantaj mı sağlayacak dezavantaja mı yol açacak bunu değerlendirmeli ve her durumda ortaya çıkan tabloyu lehimize kullanabilecek projeler üretmeliyiz.” şeklinde konuştu.

"Projelere hız kesmeden devam ediyoruz"

İDDMİB olarak sektöre yönelik üç önemli proje üzerinde çalıştıklarını anlatan Tahsin Öztiryaki, projelerle ilgili şu bilgileri verdi: “Ülkemizde üretim kabiliyeti çok yüksek. Hedefimiz potansiyel ara mamul gruplarını belirleyerek bu konulara üretim yatırımı yapabilecek firmalarımızı tespit etmek. Toptancıların organize olduğu ve kümelendiği İSTOÇ ve benzeri oluşumların yurt dışındaki satın alıcılara tanıtılması diğer önemli bir çalışmamız. Üçüncü projemiz ise yabancı öğrencilerin ihracatçı firmalarımız için çalışmasına olanak sağlayacak çok yönlü bir proje. Pandemi fiziki olarak bizleri sınırlasa da bizler gerekli hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ederek emin adımlarla ilerliyoruz.”