Demir ve demir dışı Özbekistan yolcusu

24 Ocak 2020

Alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, bağlantı elemanları kilitler ve el aletleri, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 20 üye firmanın katılımı ile Özbekistan Sektörel Ticaret Heyeti düzenliyor. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki başkanlığında 23-26 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek heyete yönetim kurulu üyeleri de eşlik edecek.



Özbekistan'ın potansiyeli çok yüksek



Geçtiğimiz yılı 8.27 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan demir ve demir dışı sektörü, bu yıl yurtdışındaki ilk heyetini Özbekistan'a yapacak. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin 2019 yılında yüzde 15.3 artarak 2 milyar dolara ulaştığını kaydeden İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, iki ülke arasındaki ticarette büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Özbekistan'a olan ihracatının geçtiğimiz yıl yüzde 9.6 artışla 1.04 milyar dolara yükseldiğini belirten Öztiryaki, sektör ihracatının da yüzde 10.4 artışla 45 milyon dolar olduğunu kaydetti.



Türk müteahhitler çok önemli



Özbekistan’ın 2020 yılı hedef ülkeler arasında olduğuna işaret eden Öztiryaki, Türk yapı sektörüne karşı da ciddi bir ilgi ve talep olduğunu vurguladı. Türk müteahhitlerinin bu ülkede çok fazla sayıda proje yürüttüğünü ve Türk yapı sektörü olarak iyi bir konumda olduklarını söyleyen Öztiryaki, "2018 yılında Özbekistan'ın sektör ihracatındaki payı yüzde 0.52 iken bu oran geçtiğimiz sene yüzde 0.62'ye yükseldi. Özbekistan pazarı gelişme potansiyeli çok yüksek ve cazip bir pazar. Aynı zamanda yabancı yatırımcılar için de önemli fırsatlar barındırıyor. Özbekistan'da yapacağımız temaslarda sektörümüzü daha iyi anlatma fırsatı bulacağız. Orada iş yapan Türk müteahhitler de bizim için oldukça önemli ve ihracatımızı geliştirmek için büyük bir fırsat. Yapacağımız çalışmalarla Özbekistan pazarındaki payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.



Özbekistan'da yapacakları temaslarda çok sayıda görüşme gerçekleştireceklerini anlatan Öztiryaki, sektörel ticaret heyetleriyle birlikte hareket etmenin pazara giriş için firmalara önemli bir avantaj sağladığına dikkat çekti. Öztiryaki, “Türk ürünlerinin algısının zaten yüksek olduğu Özbekistan'da bunu daha da yukarı çıkarmak için yerel satın alıcılardan resmi kurumlara kadar tüm taraflarla bir araya geleceğiz. Bu temaslar ülkede güçlü bir network oluşturmamızı da sağlayacak. Özbekistan pazarından önümüzdeki dönemler adına oldukça umutluyuz.” ifadelerini kullandı.