Demirbaş: Çiğ süt fiyatı yüzde 70 artırılmalı
Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından yapılan açıklamada, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı 11,50 TL olarak belirlendi. Açıklanan fiyata 50 kuruş olan destek priminin dahil edilmediği ifade edilirken, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği duyuruldu.
Müjde DEMİR
Ayrıca, baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem için 17 kuruş fark uygulanacağı bildirildi. Çiğ süt fiyatının, üretim maliyetini karşılamadığını ve durumda üreticinin zarar edeceğini aktaran Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), arpa ve mısır satışlarının piyasa fiyatları üzerinden yaptığını belirterek, girdi maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli adımların atılması konusunda çalışmaların yapılmasını talep etti.
Demirbaş, “Bu fiyatlarla üreticinin kazanç sağlaması imkânsız hale geldi. Asgari ücret artış oranı kadar artış olması biz üreticileri memnun edebilirdi. Üretim maliyetine göre bu fiyatlar yeterli değil. Üreticiler olarak, süt fiyatlarının tekrar artmasını istiyoruz” diye konuştu. Demirbaş ayrıca, asgari ücret ve akaryakıta yapılan son zamlardan önce çiğ süt üretim maliyetinin 10,54 olarak hesaplandığına dikkat çekerek, son zamların üzerinden bir hesaplama yapılarak üretim maliyetinin yeniden tespit edilmesinin daha doğru ve gerçekçi olacağını kaydetti.