Demirhisar Özel Güvenlik büyümesini sürdürecek

Ziya PEK

Ülke genelinde aktif hizmet veren bin 309 özel güvenlik şirketi, sektörde faaliyet göstermeye devam ediyor. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı bulunan kişi sayısı ise 768 bine yaklaştı.

26 yıllık Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin ardından yedi yıl özel güvenlik alanında yönetici pozisyonunda bulunan emekli asker Turgay Yılmaz da üç ay önce şirket kurarak bu sektöre güç vermeye başladı.

Demirhisar Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yılmaz, özel güvenlik sektöründeki tecrübelerine dayanarak işlerini titizlikle yürüttüklerini, kısa bir sürede dokuz projeye katkı sağladıklarını aktardı. Her proje için verdikleri taahhütleri eksiksiz yerine getirdiklerini aktaran Turgay Yılmaz, “Sektörde güvenilirlik ve insan haklarına saygı, en önemli değerlerimiz arasında. Kurumsallaşma hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Şu an için Milli Eğitim’e bağlı okullar ile sitelerde güvenlik hizmeti sağladıklarını anımsatan Yılmaz, yeni odaklandıkları projelerin üretim tesisleri olacağını aktardı. Spor organizasyonlarının, konut ve sitelerin, okul ve etüt merkezlerinin, inşaat ve şantiyelerin, hastane ve rehabilitasyon merkezlerinin, fuar, konser organizasyonlarının, alışveriş merkezlerinin ve marketlerin, fabrika ve üretim tesislerinin güvenliğini sağlayacak kapasite ve kabiliyette olduklarını anımsatan Turgay Yılmaz, “Özel güvenlik sektörü oldukça geniş bir alan ve sürekli büyüyor.

Günümüzde artan güvenlik ihtiyacı nedeniyle bireyler ve kuruluşlar, kendi güvenliklerini sağlamak adına özel güvenlik hizmetlerine daha fazla yöneliyor. Özellikle site yönetimlerinden yoğun bir talep alıyoruz. Bu doğrultuda daha fazla büyüyerek, sektördeki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"Güçlü iş birlikleri yapmak istiyoruz"

Özel güvenlik sektöründe Adana’da 40’tan fazla firma olduğunu kaydeden Turgay Yılmaz, çalışanlarının haklarını eksiksiz yerine getirdiklerini, daha iyi bir performans ve müşteri memnuniyeti ile güçlü iş birliklerine imza atmayı amaçladıklarını aktardı. Yılmaz, şunları kaydetti: “Çalışanlarımızın memnuniyeti bizim en büyük reklamımız oluyor.

Şu anda sanayi siteleri ve büyük sitelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Metal sanayi gibi alanlarda genişleme potansiyelimiz yüksek. Daha fazla kurumsallaşarak, hizmet alanımızı genişletmek istiyoruz. Geçmişte çalıştığım bazı firmalarla yeniden bağlantı kurarak, yeni projeler için çalışmalar yürütüyoruz.”