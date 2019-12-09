Demiryolunun küresel devleri, Eskişehir’e geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle Modern Fuarcılık'ın düzenlediği Rail Industry Show Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı, küresel pazardaki toplam 500 milyar euro cirolu demiryolu oyuncularını Eskişehir'de yerli sanayiciyle buluşturacak.
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