Deniz navlunlarında yükseliş sürecek, kara taşımacılığında Türkiye’nin önemi artacak

Eryılmaz, “Özellikle ithalat yüklemeleri için Uzakdoğu-Avrupa ve Türkiye pazarındaki yüksek ticaret hacminin de etkisiyle fiyatların, en yoğun dönem olarak gerçekleşen 4. Çeyreğin sonuna kadar yüksek seyretmesi bekleniyor” dedi.

Hava kargoya da ilgi artıyor

İhracat tarafındaki navlunları da değerlendiren Alper Eryılmaz, “Özellikle düşük navlunlar ile ticaret yapılan Ortadoğu gibi pazarlarda, rotanın uzamasından dolayı Türkiye’nin sahip olduğu transit süresi avantajı azaldı. Buna ek olarak yine rotaların uzamasından ve navlun fiyatlarındaki artıştan dolayı ticari faaliyetler zarar görürken, ihracatçının da bölgedeki rekabet gücü azalıyor” diye konuştu.

Güzergahların kısmen kapanması ve transit sürelerin uzaması kaynaklı olarak havayolu taşımacılığına duyulan ilginin arttığına dikkat çeken Eryılmaz, “Denizyolu taşımacılığına oranla daha pahalı olan havayolu lojistiğinde, transit süre avantajından dolayı bu ay geçtiğimiz aya oranla yüzde 8 büyüme kaydedildi. Karayolu taşımacılığında ise özellikle yaz dönemi sonrasında ihracatın hareketlilik kazanabileceğini düşünüyoruz. Avrupa'da ticaret ortamındaki iyileşmenin yanı sıra Uzakdoğu trafiğindeki transit süre uzunluğu ve navlun artışının Türkiye’yi karayolu taşımacılığında yine ön plana çıkartacağını ve bunun da karayolu ile yapılan ihracat taşımalarına olumlu etkileri olacağını bekliyoruz”

dedi.