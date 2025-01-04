Denizcilik Dünyası Düseldorf Fuarı’nı bekliyor

Dünyanın karada yapılan en büyük denizcilik fuarı Boot Dusseldorf kapılarını açmaya hazırlanıyor. 18 Ocak’ta kapılarını açacak olan dev fuarda, denizcilik dünyasının kalbi atacak, yelkenliler, motoryatlar, katamaranlar, deniz oyuncakları, su jetleri, kapalı fuarda dünyanın dört bir yanından katılan katılımcıları ve tekneseverleri karşılayacak. Kapalı alanda bulunan havuzda dalgıçlık, sörf gibi eğitimler verilmeye devam edecek.

Türk markaların da katılımı da önemli, Türkiye’nin seri üretim en çok motoryat üreten markası Sirena yine fuarda en dikkat çeken standda yabancı rakiplerinin tam karşısında duracak. Anadolu Grubu’nun yeni projesi AIATA dünya prömiyerini Almanya’da yapacak. İtalyan markalar, Fransızlar yine yepyeni yelkenli ve motoryatlarını sergileyecekler. Ben de fuarı yerinden takip edip gözlemlerimi aktaracağım. Hamburg dışında denize kıyısı olmayan bir ülkede bu kadar büyük bir kara fuarının yapılıyor olması her zaman ilginç gelse de, turizm, süperyat üretimi Almanya açısından hep önemli. Özellikle 50 metre üzeri süperyat üretiminde çok tecrübeli bir ülke Almanya. Yelkenli tarafında ise Hanse, Bavaria gibi köklü ve seri üretim markaları bulunuyor. Bu nedenle dünyada fuarların ivmeleri azalırken Almanya’daki denizcilik fuarında şu ana kadar bir kayda değer bir gerileme yok. Tekne sahipleri satın almadan önce görmek hissetmek istiyorlar. Tabi bir denizci olarak her zaman gönlümüzden geçen İstanbul, Cannes, Fort Lauderdale gibi deniz fuarları olsa da Almanya bu alışkanlığı değiştirtecek gibi gözükmüyor.

Porsche ve Peugeot’nun isim savaşı

Dünya otomotiv tarihinde çok ilginç gelişmeler, anektodlar var. Mesela Porsche 911’in ismi. Alman marka 1950’lerin sonunda yeni model geliştirmek için yoğun efor sarfederken mevcut model 356’ya bir selef arayışına girmişti. Prototiplerin ardı arkası kesilmiyordu. Yeni modelin sahne alması için her şey hazırdı. 1963 yılında düzenlenen fuarda tanıtılan 901 günümüzün 911’inin de isim babası oldu. Nasıl mı? 901 ile sahne alan ve oldukça ilgi çeken Alman markaya Fransız Peugeot’dan bir uyarı geldi, o dönemlerde model kodları arasında sıfır olan rakamlı otomobilleri Peugeot üretiyordu ve 901 isminin kullanım hakkının da kendilerinde olduğunu iddia ediyorlardı. Almanlar hızlı bir çözüm bulup 0 yerine araya 1 rakamını ekledi ve günümüzün efsanesi, duvar kağıtlarının yıldızı 911 ortaya çıkmış oldu. 1964 yılından bu yana üretilen farklı kasa kodlu 911 modelleri olsa da hepsi 911 olarak adlandırılmaya devam ediyor. Bu arada eğer bir Porsche tutkunuysanız Stuttgart’taki müzeyi imkan varsa gezmekte fayda var özellikle de özel üretimli modellerin üretim aşamasını görmek hayranlığınızı artıracaktır.

Saatlere zam geliyor

Saat tutkunları son birkaç yıldır markaların zamlı fiyatlarına alıştı. Avrupa’daki nisbi enflasyon, üretim maliyetleri ve zorlukları, markaların yeni fiyatlama politikaları, özellikle yüksek saatçilikte fiyatları yukarı çekerken, saat severlerin satın alımlarında iki kez düşünmesine neden oluyor. Dünyanın en prestijli en bilinen saat markalarının başvında gelen Rolex de tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıla da zamla girdi. Altın fiyatlarındaki yükselişle altın modellerde %14’e kadar, platinlerde %1-2 bantlarında ve diğer çelik modellerde %4-5 bantlarında fiyatlar artıyor.

Kadınlar akıllı saate ve vintage’a yöneldi

Kasım ayında saatlerle ilgili çok ilginç bir araştırma yayınlandı. Deloitte son 5 yıldır saatçilik sektörü üzerine ciddi bir ışık tutan bu araştırmayı tazelemeyi sürdürürken, araştırma için 6000 müşteri ve yüzden fazla ciddi saat koleksiyoneriyle görüşülmüş. Çıkan sonuçlar İsviçre saat endüstrisi için önemli. Deloitte Swiss Watch Industry Study adındaki kasım ayı raporunda iş hayatında yükselen kadınların kol saatine daha çok ilgi gösterdiği, özellikle de vintage saatleri sevdikleri sonucu çıktı.

2020 yılında yapılan araştırmada katılımcıların %40’ı geleneksel saatleri (mekanik, quartz) takarken 2024 raporunda bu oran %22’ye düşmüş.

Akıllı saatlerin 2020’deki oranı %18’den 2024’te %33’ e yükseldi.

Erkeklere oranla kadınların saat harcamaları düşük bir önceki değerlendirmeye göre bütçeler %10 artmış da olsa ortalam saat için 500-5000 Dolar arası bir bütçe belirleniyor.

50-100.000 dolar arasında saat alan kadınların ortalaması %2 , 2023 yılında bu oran %5 civarında.

Yine kadınlar özellikle sosyal medyadan etkilenip online saat almayı seviyor. Araştırmaya göre kadınların önemli bir kısmı saat butiklerinde kendini rahat hissetmiyor, ve kadınların kendi saatlerini kendi alma alışkanlığında da bir yükseliş var.