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Denizcilik sektörünü yeni sorumluluklar bekliyor

Kabotaj Kanunu’nun kabulü­nün 100. yılı, Türk denizcilik sektörü için yalnızca tarihsel bir dönüm noktası değil, aynı zaman­da geleceğe yönelik güçlü bir viz­yonun da sembolü. Bir asır önce denizlerde ekonomik egemenliği­mizi tesis eden Kabotaj Kanunu, bugün Türk denizciliğinin küre­sel başarı hikâyesinin temel taş­larından biri oldu.

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Denizcilik sektörünü yeni sorumluluklar bekliyor

TAB Yönetim Kurulu Başkanı CİHAN ERGENÇ

Türk sahipli fi­lo bugün yaklaşık 50 milyon DWT büyüklüğe ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldi. Ancak ikinci yüz­yıla girerken sektörümüzü yeni sorumluluklar bekliyor. Karbon­suzlaşma, alternatif yakıtlar, diji­tal dönüşüm ve mavi ekonomi, de­nizciliğin geleceğini şekillendiren ana başlıklar haline geldi. Türk de­nizciliğini daha yenilikçi, sürdürü­lebilir ve rekabetçi bir yapıya taşı­malıyız. Kabotaj geleceğe uzanan en güçlü pusulamız olmaya devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün “Denizciliği Türk’ün bü­yük millî ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” sözü, bugün de sektörümüz için yol gösterici niteliğini korumaktadır. Kabotaj’ın ikinci yüzyılına girer­ken, bu vizyonu daha ileri taşımak hepimizin ortak sorumluluğu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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