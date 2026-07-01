Denizcilik sektörünü yeni sorumluluklar bekliyor

TAB Yönetim Kurulu Başkanı CİHAN ERGENÇ

Türk sahipli fi­lo bugün yaklaşık 50 milyon DWT büyüklüğe ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldi. Ancak ikinci yüz­yıla girerken sektörümüzü yeni sorumluluklar bekliyor. Karbon­suzlaşma, alternatif yakıtlar, diji­tal dönüşüm ve mavi ekonomi, de­nizciliğin geleceğini şekillendiren ana başlıklar haline geldi. Türk de­nizciliğini daha yenilikçi, sürdürü­lebilir ve rekabetçi bir yapıya taşı­malıyız. Kabotaj geleceğe uzanan en güçlü pusulamız olmaya devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün “Denizciliği Türk’ün bü­yük millî ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” sözü, bugün de sektörümüz için yol gösterici niteliğini korumaktadır. Kabotaj’ın ikinci yüzyılına girer­ken, bu vizyonu daha ileri taşımak hepimizin ortak sorumluluğu.