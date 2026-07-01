Denizcilik sektörünü yeni sorumluluklar bekliyor
Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 100. yılı, Türk denizcilik sektörü için yalnızca tarihsel bir dönüm noktası değil, aynı zamanda geleceğe yönelik güçlü bir vizyonun da sembolü. Bir asır önce denizlerde ekonomik egemenliğimizi tesis eden Kabotaj Kanunu, bugün Türk denizciliğinin küresel başarı hikâyesinin temel taşlarından biri oldu.
TAB Yönetim Kurulu Başkanı CİHAN ERGENÇ
Türk sahipli filo bugün yaklaşık 50 milyon DWT büyüklüğe ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldi. Ancak ikinci yüzyıla girerken sektörümüzü yeni sorumluluklar bekliyor. Karbonsuzlaşma, alternatif yakıtlar, dijital dönüşüm ve mavi ekonomi, denizciliğin geleceğini şekillendiren ana başlıklar haline geldi. Türk denizciliğini daha yenilikçi, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya taşımalıyız. Kabotaj geleceğe uzanan en güçlü pusulamız olmaya devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Denizciliği Türk’ün büyük millî ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” sözü, bugün de sektörümüz için yol gösterici niteliğini korumaktadır. Kabotaj’ın ikinci yüzyılına girerken, bu vizyonu daha ileri taşımak hepimizin ortak sorumluluğu.