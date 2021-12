Gemi inşacı, yeni rekorlara sanatın gücüyle ulaşacak

Aysel YÜCEL

Dünyada pek çok ilke imza atan Türk tersaneleri, gemi ve yat ihracatında yeni rekora hazırlanıyor. Sektör, 1 milyar 500 milyon dolarlık ihracat sınırını aşarak tüm zamanların rekorunu kıracak. Gemi inşacılar ayrıca çalışmalarını başlattığı “Art on The Water” dijital projesi ile yurt dışında tanıtım atağına geçiyor.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda organize edilen ve artık geleneksel hale gelen 10. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nda sektöre yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Seven, bir önceki yıl salgının sert koşullarına rağmen yıllık bazda en fazla ihracat artışını sektörün kaydettiğini ve rekorlara imza attığını hatırlatarak, “Gemi ve yat ihracatımız bu yıl da başarılı yükselişine devam ediyor. 2020 yılı sonunda 1 milyar 375 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin kurulduğu 2010 yılından beri tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörümüz, 2021 yılında bu ihracat rakamını kasım ayı itibari ile geride bırakmayı başardı. 14 Aralık itibarıyla 1 milyar 462 milyon dolara ulaşan ihracat tutarımız, yılın kalan günlerinde yapılacak teslimler ile 1 milyar 500 milyon dolarlık sınırı da aşarak, yeni bir rekora daha konu olacak” şeklinde konuştu.

Cem Seven, Türkiye gemi ve yat sektörünün “Art on The Water” (Sudaki Sanat) dijital projesi ile yurt dışında tanıtılacağını belirten Seven, projenin ayrıntılarını DÜNYA’ya açıkladı: “Proje ile Türkiye’nin gemi ve yat inşa sektörünün dünyadaki bilinirliğini artıracağız. Tanıtım kampanyasında gemi inşayı geleneksel Türk sanatı ebru ile birleştirerek enfes görüntüler hazırlıyoruz. Bu tanıtım çalışması, dünyada gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren tüm profesyonellere ve potansiyel alıcılara Türkiye’nin bu alandaki başarısını anlatmayı hedefl eyen bir iletişim projesidir. 'Art on Water' projemiz, denizi bir kanvas, üreticileri sanatçı, hedef kitleyi ise entelektüel seviyesi yüksek sanatseverler olarak konumlayan bir anlatım dili ile suyun üzerinde icra edilen geleneksel Türk sanatını kullanarak, sektörün gücünü ve potansiyelini ortaya koyacak. Proje kapsamında sektörü anlatan reklam filmleri, başarı hikayeleri, Türkiye'den gemi ve yat ithal eden yabancı alıcıların deneyimleri, belgesel filmler hazırlanacak, sosyal medya reklamları ile hazırlanan içeriklerin dünyanın dört bir yanında hedef kitleye ulaşması sağlanacak."

50 binden fazla istihdam

Cem Seven, yüksek katma değerli, ileri mühendislik gerektiren, inovatif unsurlar ihtiva eden ürünler ortaya koyan gemi ve yat sektörünün, istihdam ettiği 50 binden fazla çalışanı ve yüzbinlerce kişiye geçim kaynağı olan yapısı ile Türkiye’nin ihracatına ve ekonomisine yaptığı katkının altını çizdi.

Genç tasarımcılar ödüllerini aldı

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin (GYHİB), Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda organize ettiği ve artık geleneksel hale gelen 10. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, sonuçlandı. 2012 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl temasının “12 Metre Altı Tekne Tasarımı” olarak belirlendiği yarışmaya 25 öğrenci 12 proje ile katıldı. Birincilik ödülü, “Hirundo”isimli projesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesi öğrencileri Kumru Bereket ile Halil Karaca aldı. İkinciliğe; “Polaris V39” isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Rahmi Murat Dural, Ahmet İzzet Kurtuluş, Tufan Koftar; üçüncülüğe ise “Festina Lente” isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Hilal Ak, Sarp Gürenli layık görüldü. Yarışmada dereceye giren tasarımcılardan birinciye 40 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verildi. Bir sonraki yarışmanın konusunun “yeni nesil koster gemisi” olduğu açıklandı.