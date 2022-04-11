Küba'ya Türk römorkörü ihracatının yolu açılıyor

Canan SAKARYA

Türkiye ile Küba arasında denizcilik alanındaki işbirliği geliştirilerek Türkiye’nin Küba’ya yapacağı gemi ihracatının önünü açılacak. Meclis Dışişleri Komisyonu’ndan geçen yasa teklifinin Meclis’te onaylanmasıyla birlikte iki ülke arasında denizcilik yatırımlarının hukuki çerçevesi belirlenecek, ekonomik ve ticari faaliyetler ivme kazanması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’nin Meclis Dışişleri Komisyonu’ndaki görüşmelerinde bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, anlaşmasının 12 Kasım 2020’de imzalandığını kaydetti. Küba’yla siyasi ilişkilerin çok iyi seviyede ilerlerken, ekonomik ilişkilerin henüz istenilen düzeyde olmadığını ancak önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Kıran, Küba ile denizcilik alanında işbirliğinin geliştirilmesinin genel olarak ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerlemesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Anlaşma ile denizcilik sektörünün Küba’daki yatırımları için sağlam bir hukuki zemin sağlanacağını kaydeden Kıran, şunları söyledi:

“Küba’nın Havana Limanı’nda Kruvaziyer Liman İşletmeciliği ihalesini 2018 yılında bir Türk yatırımcımız kazanmıştı. Liman inşası ve işletmesi konularında iş birliğini de içeren bu anlaşmayla denizcilik sektöründeki yatırımlara hız kazandıracak bir çerçeveyi ortaya koyacağız. Diğer taraftan, Küba ülkemizde inşa edilen gemilere, özelikle de römorkörlere ilgi duyuyor hatta bu konuda bazı tersanelerimizle de iletişim hâlindeler. Küba mevzuatına göre ülkemizden gemi almalarına dayanak oluşturacak bir metin gerekiyor, denizcilik anlaşması bu yasal zemini sağlamış olacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Küba’ya gemi ihracatımızın da önünü açmış olacağız.”

Limanlarda gümrük işlemleri kolaylaşacak

Anlaşmanın gemi adamı belgelerinin de karşılıklı tanınmasını sağladığını kaydeden Kıran, “Gemi adamları, anlaşmada öngörülen çerçevede vizesiz giriş ve ya transit geçiş hakkına sahip olacak, karşılıklı olarak limanlarda idari, gümrük ve sağlık işlemleri kolaylaşacak. Bu durum, gemi işleten ithalatçı ve ihracatçı firmalarımızın maliyetlerini azaltarak ikili deniz taşımacılığını ve ticaretini hızlandırmış olacak. Deniz ve kıyı çevresinin korunması konusunda da teşvik edici adımlar atacağız. Tüm bu hususların denizcilik sektörümüze katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Benzer denizcilik anlaşmalarını Latin Amerika bölgesinde Venezuela ve Panama’yla da imzalamış bulunuyoruz. Küba, anlaşmanın iç hukuk onay sürecini tamamlamış bulunuyor” dedi.