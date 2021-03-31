Pakistan Denizcilik Bakanlığı'ndan Sanmar Tersanesi'ne 6 gemi siparişi

Pakistan Denizcilik Bakanlığı, Türk römorkör üreticisi Sanmar’a 4 ASD römorkör ve 2 kılavuz gemi siparişi verdi. Projenin toplam değeri 33,46 milyon dolar olarak açıklandı.

Önceki gün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen imza törenine, Pakistan Denizcilik Bakanı Seyid Ali Haydar Zaidi, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ve Sanmar Denizcilik yetkilileri katıldı. Sanmar, anlaşma kapsamındaki 4 ASD römorkör ve 2 kılavuz gemiyi 12 ayda inşa edecek. Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün, konuyla ilgili DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Sanmar olarak 20 yıldan uzun bir süredir Pakistan'a römorkör ihraç ediyoruz. Son olarak yaptığımız anlaşma en zor ihalelerden biriydi. Sanmar’ın uzman mühendis ekibi, Kanadalı dizayn partnerimiz ve Norveçli pervane üreticilerimizle beraber çok detaylı hesaplar yaptı, böylece üstün performans verecek römorkör çözümleri ürettik. Başarılarımız sonucunda hak ederek kazandığımız bu ihalenin Pakistan ile olan güçlü işbirliğimizi güçlendirmesini dilerim.”

Dünyada ilklere imza attı

Sanmar Denizcilik, Yalova ve Tuzla’da bulunan tersaneleri ile dünyanın sayılı römorkör üreticileri arasında yer alıyor. Şirket bünyesinde alanında uzman 60’tan fazla mühendis görev yapıyor. Dünyanın ilk LNG’li römorkörü ile ilk otonom gemisini Sanmar inşa etmişti. Şirket son olarak geçtiğimiz yıl, dünyanın Advanced Variable Drive (AVD) teknolojisine sahip ilk hidrolik hibrit römorkörü üretti. Bugüne kadar 250’den fazla römorkör ve pilot bot inşa eden Sanmar, gemi inşa faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen römorkör işletmecilerinden biri konumunda.

Bakandan tersane yatırımı daveti

Yapılan anlaşmanın iki kardeş ülke arasında atılan önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Pakistan Denizcilik Bakanı Seyid Ali Haydar Zaidi, Sanmar Denizcilik’i Pakistan’da tersane inşa etmeye ve teknoloji transferi yapmaya davet etti. Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün, önümüzdeki yıllarda yurtdışında tersane yatırımı planladıklarını, bu kapsamda Bakan Zaidi’nin davetini de değerlendireceklerini söyledi. Sanmar, yaklaşık iki yıl önce Pakistanlı Karachi Shipyard ile ortak ihaleye girmişti.