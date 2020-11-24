TCDD İzmir Alsancak Limanı yeniden Ro-Ro operasyonlarına açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla Ağustos 2018'de Ro-Ro taşımacılığına kapatılan limanda, ihracatın desteklenmesi amacıyla yeniden söz konusu operasyonlara izin verdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla şehir içi trafiğini olumsuz etkilediği gerekçesiyle Ağustos 2018'de durdurulan Ro-Ro operasyonları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın izniyle yeniden başlatıldı. Konteyner ve benzeri yükler hariç, yalnızca tekerlekli araçların ve yüklerinin taşınması kaydıyla, TIR veya kamyon taşıyan Ro-Ro gemileri sınıfının yeniden limandan yükleme ve tahliye yapabilmeleri için Bakanlıkça gerekli izin verildi.

Kent içi trafiğin aksamaması yönünde de Bakanlık tarafından değerlendirmeler yapıldı. Ro-Ro taşımacılığına hizmet edecek kamyon, TIR, çekici türü araçların 07.30-09.30, 17.30-19.30 saatlerinde kente ve limana giriş-çıkış yapamayacağı belirtildi.​​​​​​​

Artan ihracatı desteklemek amacıyla yapılan düzenleme çerçevesinde, İspanya, Fransa, Tunus gibi ülkelere Ro-Ro taşımacılığında söz konusu limanın kullanılmasına izin verilerek, ihracatçıların daha ucuz taşıma maliyetleri ile Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'ya ulaşması hedefleniyor.