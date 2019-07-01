“Denizlerde sağlanacak üstünlük önümüzü açacak”
Türkiye’nin denizcilikte stratejik öneme sahip olduğunu unutmamak gerektiğini söyleyen Yusuf Öztürk, “Mega gemiler, insansız limanlar ve yeni teknolojilerle inanılmaz bir değişim yaşanan denizcilikte daha hızlı ilerlemeliyiz” dedi.
Türkiye’nin denizcilik sektöründe küresel ölçekte daha fazla söz sahibi olması için çalıştıklarını söyleyen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Atatürk’ün ‘Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır’ sözünü hatırlatmakta fayda olduğunu belirtti.
Ülkemizin denizlerde sağlayacağı üstünlüğün diğer tüm alanlarda da önümüzü açacağına işaret eden Öztürk, “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93’üncü yılını bu yıl da coşkuyla kutluyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin kıyıları, stratejik öneme sahip boğazları, körfezleri ve liman şehirleri, zengin balık çeşidiyle bir deniz ülkesi olduğunu unutmayalım. Barbaros’un, Piri Reis’in torunları olarak hayalimiz denizci millet denizci ülke hedefini yakalamak. Bugün deniz filosu büyüklüğü bakımından globalde 15’inci sırada yer alıyoruz. Ancak bu yeterli değil. Mega gemiler, insansız limanlar ve yeni teknolojilerle inanılmaz bir değişim yaşanan denizcilikte daha hızlı ilerlemeliyiz. Lojistiğin gerektirdiği tüm altyapılar, demiryolları, karayolları ile bağlantıları olan, çağdaş yönetim sistemleri ile yönetilen, yeni nesil gemilere en kısa sürede ve yüksek verimde hizmet edecek limanlarla ülkemizin lojistik gücünü ve coğrafi değerini artırmak zorundayız. Yükümüzü denize en hızlı ve en az maliyetle indirdiğimiz ölçüde rekabet gücümüz artar” dedi.
“Tek Kuşak Tek Yol projesinde demiryolu ve limanlarla yer almalıyız”
Anadolu'nun Asya ile Avrupa arasında doğal bir kara, deniz ve enerji köprüsü görevi gördüğünü kaydeden Öztürk, “Uzakdoğu ile Batı Avrupa’yı deniz ve demir yolu ile bağlamayı planlayan Tek Kuşak Tek Yol projesinin içinde demiryolu ve limanlarımızla yer almalıyız. Şangay’dan Londra’ya gönderilen bir konteynerin güzergâhında mutlaka ülkemiz limanları bulunmalı. Öte yandan Ege Bölgesi’nin de Anadolu’nun lojistik bölgesi, İzmir’in ise limanlar şehri olarak planlanması lazım. Her biri alanında uzmanlaşmış ve yapıcı rekabet içinde çalışacak limanları Ege’nin ve Türkiye’nin üretim gücüne büyük destek sunacak” ifadesini kullandı.
“İzmir Körfezi’ni yüzülebilir hale getirecek rehabilitasyon projesini takip ediyoruz”
Öztürk, “Oda olarak İzmir’in liman ve deniz şehri kimliğini güçlendirecek her projeye destek veriyoruz. İzmir Körfezi’nin yüzülebilir hale gelmesini, İzmir Limanı’nın kapasitesinin artmasına yol açacak İzmir Körfezi Rehabilitasyon projesini yakından takip ediyoruz. 30 Haziran’da Urla’da Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi destekleri ile yapacağımız açık su yüzme yarışı ile hem Körfez’de yüzme hayaline bir adım attık hem de yüzme sporunu teşvik ettik” dedi.
Turizm sektöründe son birkaç yıldır yaşanan toparlanmayla Türk deniz turizminde yelkenlerin fora olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti: “Mavi yolculuğu dünyada bir marka yapan Türkiye’nin, deniz turizmi ve su sporlarında gideceği daha çok yol bulunuyor. Ülke tanıtımı için çok önemli olan kruvaziyer turizminde yeni bir yükselişin eşiğinde bulunuyoruz. Türkiye ile Yunanistan aynı denizi paylaşan iki ülke.Bu iki ülkenin Ege’de deniz turizminde daha yakın işbirliği içinde bulunması için yapılan çalışmalara destek oluyoruz.”