Denizlili makineciler, katma değerli üretime destek bekliyor

08 Eylül 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Denizli Makine Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Sarı, makine imalat sektörünün ihracat rakamlarının artmasına dikkat çekip destek istedi. Denizli’den 105 ülkeye makine ve aksamları ihraç edildiğini, kentten yapılan ihracatın 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 21 arttığını söyleyen Sarı “Denizli’de makine ihracatında son iki yılda 20 milyon dolarlık bir artışla toplamda 61.5 milyon dolara ulaşan ihracat rakamlarına ulaştık. Başta Amerika olmak üzere Mısır, Suudi Arabistan, Özbekistan, İtalya ve Hindistan gibi 105 ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle Amerika ve İtalya gibi makine alanında önemli aşamalar kaydetmiş ülkelere bile ihracat yapıyor olmamız, sektörümüz ve ülkemiz adına çok sevindirici. Bu sevindirici yükseliş tabii ki tesadüf değil” diye konuştu.

Sektörün kendi çabalarıyla sergilediği performansa, devletin de katkı koyduğunu, fakat verilen desteklerin büyüyen sektör için yetersiz kaldığını sözlerine ekleyen Sarı, “Özellikle ileri teknoloji ile üretilen makine alanında, uygun şartlarda ve uzun vadeli kredi desteklerinin, zaman kaybedilmeden devreye sokulması gerekiyor. Yüksek katma değerli makine üreten sektöre, ciddi teşvikler verilmeli” dedi.

Sektörün en önemli sorunlarından birinin kalifiye eleman açığı olduğunu aktaran Mehmet Sarı, “Bu sorunun giderilmesi için meslek liseleri daha fazla önemsenmeli, atölye eğitiminin sağlıklı olabilmesi için de, çağa ve ihtiyaca uygun teknik donanımlı sınıfl ar devreye alınmalı. Bunlar sağlanırsa, makine sektörünü kimse tutamaz. İddia ediyorum, çok yakın tarihte, en fazla ihracat yapan sektörler sıralamasında en tepeye, zirveye oturmamız hiç de hayal olmaz” dedi.