“Denizli’nin sürdürülebilir kalkınması için çalışıyoruz”
Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, sürdürülebilirlik yatırımlarıyla Denizli sanayisinin küresel ölçekte rekabetçi bir yapıda ilerlemesi için projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Son olarak Denizli’ye Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi kurarak, sürdürülebilir kalkınma noktasında çıtayı biraz daha yükselteceğiz” dedi.
Son yıllarda yapılan birçok stratejik iş birliği ve yeni projeyle Denizli’nin sanayini güçlendirmeye devam eden Denizli Sanayi Odası (DSO), verimlilik ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) destekli Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi ile Denizli sanayisinin verimlilik ve yeşil dönüşüm yolculuğuna önemli bir katkı sunmayı hedefleyen DSO, Sürdürülebilirlik Olgunluk Analizi Projesi kapsamında yürütülen analiz çalışmaları neticesinde elde edilen bulgulara dayanarak, önümüzdeki süreçte dijital ve yeşil dönüşüm projelerine hız vermeye hazırlanıyor.
Sanayicinin ihtiyaç duyacağı danışmanlık hizmeti veriliyor
DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, veri merkezinin sanayi ekosistemini güçlendireceğinin altını çizdi. 2025 yılında DSO HİT (Hibe, İnovasyon, Teşvik) Danışmanlık Ofisi’ni hayata geçirdiklerini kaydeden Kasapoğlu, sanayicilerin ihtiyaç duyacağı danışmanlık hizmetlerini artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, “ Öte yandan çevreye duyarlı projeleri ve çalışmalarıyla dikkat çeken Denizli Sanayi Odası, 2023 yılında güneş enerjisinden elektrik üretmeye ve bu enerji ile Oda hizmet binasının elektrik ihtiyacını karşılamaya başlamıştı.
Yaklaşık 2 yıldır kesintisiz çalışan güneş panelleri, Nisan 2023-Aralık 2024 döneminde toplamda 134.170 kWh elektrik üreterek, yaklaşık 640 bin TL değerinde bir tasarruf sağladı. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, “Enerji verimliliği, artık sadece ekonomik bir gereklilik değil, aynı zamanda çevresel bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.
Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi
Denizli Sanayi Odası’nın, bölgenin temiz enerji alanındaki geleceğini şekillendiren önemli projelere imza atmaya da devam ettiğini belirten Kasapoğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “Son olarak, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile iş birliği içinde başlatılan ve bölgedeki sanayiye katkı sağlamayı hedefleyen “Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi” kurulumu için önemli bir adım atıldı. Konuya dair açıklamalarda bulunan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, GEKA’nın 2024 Yılı Üreten Şehirler Proje Desteği kapsamında desteklenen Projemiz, bölgedeki sanayicilere yönelik enerji verimliliği, temiz üretim ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında önemli bir destek sağlayacak. Bu merkez, firmalarımızın yeşil dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayacak ve rekabet güçlerini artıracak.”
“Geleceğe yatırım yapıyoruz”
Başkan Selim Kasapoğlu, projenin hayata geçirilmesi için imzaların atıldığını belirterek, Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi’nin 2025 yılında faaliyete geçmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Toplamda yaklaşık 15,5 milyon liralık bir yatırımla kurulacak olan bu merkez, enerji verimliliği ölçümleri, karbon ve su ayak izi hesaplamaları ile temiz üretim uygulamaları konusunda sanayicilere destek vereceğini belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) Merkezi de olacak merkezimizin, firmalarda gerçekleştireceği enerji etütleri sonucunda raporlayacağı ve projelendireceği iyileştirmeler, Bakanlıkça Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak değerlendirilerek, firmalarımızın bu kapsamda gerçekleştireceği iyileştirme yatırımları Bakanlık hibelerinden faydalanacak.”
Son olarak Kasapoğlu, GEKA’nın proje finansmanına sağladığı katkıyı vurgulayarak, “Merkezde sağlanacak hizmetler, sanayicilerimiz için önemli fırsatlar oluşturacak. Projenin, bölgedeki sanayi altyapısının çevre dostu ve sürdürülebilir üretim süreçlerine geçişine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
Sürdürülebilir üretim ilkesi
Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi’nde firmaların enerji verimliliği değerlendirmelerini de yapacakları bilgisini veren Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, merkezde yapılacak çalışmaların, sanayi işletmelerinin enerji ve kaynak verimliliği alanındaki performanslarını iyileştirmeye yönelik olacağını açıkladı. Kasapoğlu, “GEKA tarafından sağlanan 12,8 milyon TL’lik hibe desteğiyle kurulacak olan merkez, aynı zamanda sanayi işletmelerine ücretsiz danışmanlık hizmeti de verecek. Bu yatırımla Denizli sanayisinin yeşil dönüşüm yolculuğuna hız katılacak” diye konuştu. Kasapoğlu, ayrıca merkezde firmalara enerji, su, malzeme verimliliği gibi konularda etüt, ölçüm ve hesaplama hizmetleri sunulacağını bildirdi.