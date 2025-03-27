“Denizli’nin sürdürülebilir kalkınması için çalışıyoruz”

Son yıllarda yapılan birçok stratejik iş birliği ve yeni projeyle Denizli’nin sana­yini güçlendirmeye devam eden Denizli Sanayi Odası (DSO), ve­rimlilik ve sürdürülebilirlik ala­nındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) destekli Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimli­lik Test Merkezi ile Denizli sa­nayisinin verimlilik ve yeşil dö­nüşüm yolculuğuna önemli bir katkı sunmayı hedefleyen DSO, Sürdürülebilirlik Olgunluk Ana­lizi Projesi kapsamında yürütü­len analiz çalışmaları neticesin­de elde edilen bulgulara dayana­rak, önümüzdeki süreçte dijital ve yeşil dönüşüm projelerine hız vermeye hazırlanıyor.

Sanayicinin ihtiyaç duyacağı danışmanlık hizmeti veriliyor

DSO Yönetim Kurulu Başka­nı Selim Kasapoğlu, talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalış­malara devam ettiklerini kay­dederek, veri merkezinin sana­yi ekosistemini güçlendirece­ğinin altını çizdi. 2025 yılında DSO HİT (Hibe, İnovasyon, Teş­vik) Danışmanlık Ofisi’ni haya­ta geçirdiklerini kaydeden Ka­sapoğlu, sanayicilerin ihtiyaç duyacağı danışmanlık hizmetle­rini artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, “ Öte yandan çevre­ye duyarlı projeleri ve çalışma­larıyla dikkat çeken Denizli Sa­nayi Odası, 2023 yılında güneş enerjisinden elektrik üretmeye ve bu enerji ile Oda hizmet bina­sının elektrik ihtiyacını karşıla­maya başlamıştı.

Yaklaşık 2 yıl­dır kesintisiz çalışan güneş pa­nelleri, Nisan 2023-Aralık 2024 döneminde toplamda 134.170 kWh elektrik üreterek, yaklaşık 640 bin TL değerinde bir tasar­ruf sağladı. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, “Enerji verimliliği, artık sadece ekonomik bir gerek­lilik değil, aynı zamanda çevre­sel bir zorunluluk haline gelmiş­tir” dedi.

Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi

Denizli Sanayi Odası’nın, böl­genin temiz enerji alanındaki geleceğini şekillendiren önemli projelere imza atmaya da devam ettiğini belirten Kasapoğlu, ko­nuya ilişkin şu değerlendirmele­ri yaptı: “Son olarak, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile iş birliği içinde başlatılan ve böl­gedeki sanayiye katkı sağlamayı hedefleyen “Güney Ege Yeşil Dö­nüşüm ve Verimlilik Test Mer­kezi” kurulumu için önemli bir adım atıldı. Konuya dair açıkla­malarda bulunan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğ­lu, GEKA’nın 2024 Yılı Üreten Şehirler Proje Desteği kapsa­mında desteklenen Projemiz, bölgedeki sanayicilere yöne­lik enerji verimliliği, temiz üre­tim ve çevresel sürdürülebilir­lik alanlarında önemli bir destek sağlayacak. Bu merkez, firmala­rımızın yeşil dönüşüm sürecin­de önemli bir rol oynayacak ve rekabet güçlerini artıracak.”

“Geleceğe yatırım yapıyoruz”

Başkan Selim Kasapoğlu, pro­jenin hayata geçirilmesi için im­zaların atıldığını belirterek, Ye­şil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi’nin 2025 yılında faa­liyete geçmesi için çalışmala­rın sürdüğünü kaydetti. Top­lamda yaklaşık 15,5 milyon lira­lık bir yatırımla kurulacak olan bu merkez, enerji verimliliği öl­çümleri, karbon ve su ayak izi hesaplamaları ile temiz üretim uygulamaları konusunda sana­yicilere destek vereceğini belir­ten Kasapoğlu, şunları kaydetti: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığı tarafından akredite edil­miş bir Enerji Verimliliği Danış­manlığı (EVD) Merkezi de ola­cak merkezimizin, firmalarda gerçekleştireceği enerji etütle­ri sonucunda raporlayacağı ve projelendireceği iyileştirmeler, Bakanlıkça Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak değerlendi­rilerek, firmalarımızın bu kap­samda gerçekleştireceği iyileş­tirme yatırımları Bakanlık hibe­lerinden faydalanacak.”

Son olarak Kasapoğlu, GE­KA’nın proje finansmanına sağladığı katkıyı vurgulayarak, “Merkezde sağlanacak hizmet­ler, sanayicilerimiz için önemli fırsatlar oluşturacak. Projenin, bölgedeki sanayi altyapısının çevre dostu ve sürdürülebilir üretim süreçlerine geçişine kat­kı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Sürdürülebilir üretim ilkesi

Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi’nde firmaların enerji verimliliği değerlendirmelerini de yapacakları bilgisini veren Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, merkezde yapılacak çalışmaların, sanayi işletmelerinin enerji ve kaynak verimliliği alanındaki performanslarını iyileştirmeye yönelik olacağını açıkladı. Kasapoğlu, “GEKA tarafından sağlanan 12,8 milyon TL’lik hibe desteğiyle kurulacak olan merkez, aynı zamanda sanayi işletmelerine ücretsiz danışmanlık hizmeti de verecek. Bu yatırımla Denizli sanayisinin yeşil dönüşüm yolculuğuna hız katılacak” diye konuştu. Kasapoğlu, ayrıca merkezde firmalara enerji, su, malzeme verimliliği gibi konularda etüt, ölçüm ve hesaplama hizmetleri sunulacağını bildirdi.