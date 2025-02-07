Depolamalı GES’lerin gündeme gelmesi gerekiyor
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, güneş enerjisi sektörünün 2024 yılında önemli bir büyüme kaydettiğini söyleyerek, 5 gigavata yakın bir kurulum gerçekleştiğini ifade etti.
Özlem SARSIN
Türkiye’de güneş enerjisi kurulumunun bundan böyle 5 gigavatın altına düşmeyeceği öngörüsünü paylaşan Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, kurulumun büyüklüğü kadar şebekelerin bu miktarı kaldırabiliyor ve yönetebiliyor olmasının da önemli olduğunu vurguladı.
Bu nedenle artık enerji depolama sistemlerinin gündeme alınması gerektiğine dikkat çeken Özdemir, “Sektörümüzde ciddi bir büyüme var ve bu olmak zorunda. Baktığınız zaman elektrikli araç satışları her şeye rağmen yaklaşık 200 bini buldu. Bunun satılması demek alt yapının da büyümesi anlamına geliyor. Şarj noktasında güç aktarımı en kolay şekilde güneş enerjisi veya depolama ile sağlanır. Depolama şimdilik çok önde değil ama önümüzdeki 2 yıl içinde depolama ön plana çıkacak.
Artık Türkiye’de yıllık 5 gigavat kurulumun altına inmeyiz. Bu yıl da gidişatı göreceğiz. Ama tek başına 5 gigavatın yapılıyor olması da çok anlamlı değil. Şebekenin bunu yönetebiliyor ve kaldırabiliyor olması çok önemli. Onun için depolamalı GES’lerin artık gündeme gelmesi lazım. Şebekelerin birçok noktadan destekleniyor olması lazım. Elektrikli araç şarj istasyonlarında da gündeme gelmesi lazım. Bunları yavaş yavaş yaşamaya başlayacağız” dedi.
“Cirolar iki kat artacak”
Özdemir, depolamalı sistemlerinin hayata girmesinin sektöre de cirosal etki yapacağını anlatarak, “Bir şehir içinde büyük bir restoran düşünün, DC şarj istasyonu koymak zorunda kalacak. Güç yetmeyecek, trafo yok, trafo getiremez getirse de astarı yüzünden pahalı olur. Ne olacak? Depolamalı şarj sistemlerini kuracak.
Belki çatısına güneş koyacak. Bu dönüşümleri çok fazla yaşayacağız. 2026 yılında da bu süreç hızlanacak. Eğer ki bir an önce başlamazsa mevcut şebekeler talebi kaldıramayacak. Enerji depolama sistemlerinin uygulanmaya başlaması ile birlikte sektörümüzdeki cironun iki kat artacağını düşünüyorum. Bu da sektöre daha fazla derinlik katacak, daha fazla oyuncu ve model kazandıracak” diye konuştu.
Sektöre yurt dışından yatırımcı gelmesi gerektiğine işaret eden Özdemir, “Türkiye’de yatırımcılarımızın sermaye yapısı belli. Evet, eskiye göre gelişme var ama yabancı yatırımcı çekecek seviyede değil. O nedenle YEKA projeleri çok önemli. Ülkemizde gerçekleşecek YEKA ihalelerine çok ilgi olması lazım. Bizimle aynı fiyata Avrupa’da YEKA ihaleleri yapılıyor ama bizim yüzde 25 daha fazla güneşimiz var.
Peki, neden yabancı yatırımcı ülkemize gelmiyor da Avrupa’daki YEKA projelerine giriyorlar? İşte bu durum tamamen istikrar ve güvenle alakalı. Risk primimiz eskiye nazaran düşük olsa da yine de riskli görülüyoruz. Dünyada her yerde enerji dönüşümü ile ilgili iş var ve bu pazarın önü çok açık. Yabancı sermaye Türkiye’ye niye gelsin? Güvene ve istikrara gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.
İhracat sigortası mevzuatı gündeme girmeli
Mevzuatlardaki sık değişimlerin yatırımcıyı ürküttüğünü düşünen Özdemir, “Mevzuatlara güven çok önemli, ülkenin finans yapısına güven çok önemli. Yabancı yatırımcı olmadıktan sonra sektörün kendi oyuncuları ile büyümesi mümkün değil. Yerli yatırımcı da sıkışıyor. Yerli yatırımcının da artık çeşitlilik anlamında yurt dışına gitmesi gerekiyor.
Bu kapsamda arkasında olmamız gereken şey yerli mühendislik ve imalat gücümüz ile ekipmanları buradan götürüp işleri yurt dışında yapmak. Ülkemizin kaynakları ile yurt dışında iş yapabiliyor olmamız gerek. İhracatımızın ve yatırımcılarımızın büyümesi için devletin ihracat sigortası mevzuatını gündemine alması lazım. Çinli firmalar ihracat sigortası ile ülkemizde yapılan GES ihalelerinde herkesin önüne geçebiliyor. Çin devleti yeter ki ihracat yap, senin alacağını sigortalıyorum, seni 2 yıl destekliyorum diyor.
Çok iyi bir vizyonla yönetiliyor. Türkiye’de de Eximbank var ama mal ihracatında kredi veriyor. Bizim de alacak sigortasına ihtiyacımız var. Böylelikle Türk yatırımcısı Türk malı ile yurt dışında kolaylıkla yatırım yapabilsin. Bu sistem Avrupa’da ve dünyanın başka ülkelerinde de var. Bizde büyük sigorta şirketleri bunu başlattı ama temkinli gidiyorlar, henüz çok göz önünde değiller bu konuda. Alacak riskini sigorta firmalarımız yönetebilmeli” değerlendirmesinde bulundu.
“Serbest elektrik piyasası olmalı”
Sektörde hizmet ve ekipman üreticilerinin güçlü olduğuna işaret eden Özdemir, “2025 yılı zor bir yıl olacak ama 2026 yılından daha umutluyum. Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında 2025 yılına yönelik açıklanan serbest tüketici limit değişimleri gereği mesken tüketiminde yıllık 5 bin kWh üzeri tüketimi olan kullanıcılar iki kat fazla bedel ödeyecek. Bugün ısı pompası kullanan pek çok mesken var.
Bunların hepsi depolamalı GES kurmaya başlayacak. Elektrikli araçların kullanımı gitgide artıyor. Bu nedenle mesken sektöründe hareketlilik başlayacak. Pek çok yeniliği yaşamaya başlayacağız. Mesela mikro kredilerin gelecek olması ile birlikte mesken sahipleri fatura öder gibi GES yaptırıp beraberinde elektrikli araç da alacak. Firmalar, hem elektrikli araç verecek, hem depolamalı santral kuracak hem de şarjını verecek, paket hizmet olacak.
Bunlar çok kısa zamanda olacak. Amerika’da var bu sistem. Gecikmeyle de olsa bizim ülkemizde de olacak. Yeter ki serbest elektrik piyasası olsun ülkemizde. Henüz elektrikte serbest değiliz. Çizgileri belirleyip, kuralları olan bir serbestlik sağlanmalı. Esnek mevzuatlarla da desteklenmeli. Bunlar sektörümüzü hareketlendirir” dedi.
İklim Değişikliği Kanunu’nun çıkmasını bekliyoruz
İklim Değişikliği Kanunu’nun da bir an önce çıkması gerektiğini söyleyen Özdemir, “İklim değişikliği kanunu çıkacak denildi. Bu kanunun çıkmadığı her gün Türkiye’yi dünya piyasasında geriye atıyor. Bu tarz politikalar bize güvensizlik olarak geri dönüyor. Yabancı yatırımcılar bizi izliyor. Sınırda karbon vergisi 2026 yılında başlıyor, onun için derhal kanunun çıkarılması lazım. Bu kanunu çıkar, serbest elektrik piyasasını da sağla, mevzuatları da düzenle işte o zaman para ve yatırım ülkemize gelir” diye konuştu.
“GES’te izin süreleri kısaltılmalı”
GES sistemi kurmak için gereken izin süreçlerinin çok uzun ve uğraştırıcı olduğunu da kaydeden GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, TBMM’de bekleyen ilgili düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini dile getirdi. Özdemir, “Umarım şubat ayında süreçler ile ilgili kanun çıkar. Güneş santrallerinde izin süreçleri büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte iki yıldan fazla sürebiliyor.
Beklentimiz bunun bir yıl içinde tamamlanması. Önümüzdeki yıllardan umutluyuz ama süreçlerin bir an önce sektörün arzu ettiği şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bakanlık her yıl 2 gigavat rüzgar + güneş YEKA projesi yapılacağını açıkladı. Bunlar güzel ama yeter ki güven olsun. Türkiye’de iş yapmak daha kolay, işi biliyoruz ve güneşimiz var” diye konuştu.