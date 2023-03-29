Deprem Acil Destek Kredi Programı genişletilmeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Hatay ziyareti sırasında açıkladığı KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı iş dünyasından olumlu geri dönüşler alıyor fakat krediye ilişkin ek talepler de bulunuyor.

Bu taleplerden biri de Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, “KOSGEB’in deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve afetten etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ'yi kapsayan ilk 12 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli sıfır faizli kredi programını oldukça olumlu buluyorum ancak programdan sadece imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten KOBİ'ler ile mimarlık faaliyetinde bulunan işletmelerin yararlanabiliyor olması ekonomik aktivitenin canlanması için yetersiz kalacaktır.

Özellikle hizmet sektörüne ait tüm NACE kodları ve perakende sektörü tüm alt dalları ile kapsam dâhiline alınmalı. Ayrıca destek kapsamına alınan mimarlık faaliyetleri de güncellenerek tüm alt sektörleri de kapsayacak bir hale getirilmeli” dedi.

30 bin KOBİ'yi kapsıyor

KOSGEB, deprem bölgesinde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlatmıştı. Program, deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve depremden etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ’yi kapsıyor. Bu durumdaki işletmelere ölçeklerine bakılarak 1 buçuk milyon liraya kadar hızlı finansman imkânı sağlanacak. Kredi programı ile 11 milyar liralık kredi hacmi ortaya çıkacak. Oluşacak 3 milyar liralık finansman maliyetinin tamamını KOSGEB karşılayacak. Yani işletmeler sıfır faizli olarak programdan yararlanacak.